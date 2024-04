Avec Mobilisights, Geotab étend son partenariat avec Stellantis en Europe.





Geotab étend son intégration OEM avec Mobilisights et permet à ses clients européens d'intégrer uniformément dans la plateforme MyGeotab les données des véhicules des différentes marques de Stellantis telles que Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Citroën, ou Peugeot.

PARIS, France, 8 avril 2024 /PRNewswire/ -- Geotab, le numéro un mondial des solutions de transport connecté, annonce aujourd'hui le renforcement de sa collaboration avec Mobilisights, une filiale du leader automobile mondial Stellantis, premier fournisseur de mobilité.

Stellantis, dont le siège se trouve aux Pays-Bas, est un acteur majeur du secteur automobile et le constructeur de plusieurs marques telles qu'Opel, Vauxhall, Abarth, Fiat, Jeep, Lancia, Alfa-Romeo, DS Automobiles, Citroën et Peugeot. Créée l'année dernière, Mobilisights est une filiale indépendante, entièrement dédiée à la croissance des activités de services de données de l'entreprise.

Cette collaboration avec Geotab renforce un peu plus le concept de voiture connectée. Les données du système télématique embarqué de Stellantis peuvent désormais être facilement intégrées dans la plateforme MyGeotab. Ce logiciel de gestion basé sur le web aide les flottes à gérer leurs véhicules en temps quasi réel. Grâce à ce partenariat, les gestionnaires de flottes possédant des véhicules de marque Stellantis peuvent désormais bénéficier de la synergie entre les solutions Geotab et les données des systèmes télématiques embarqués Stellantis*.

"Avec Mobilisights, nous avons créé une nouvelle filiale sous le label Stellantis, qui propose des services basés sur les données et orientés vers l'avenir. Nous sommes fiers de notre partenariat avec Geotab, qui permet aux gestionnaires de flotte d'optimiser l'efficacité de leur parc automobile pour 14 marques", déclare Sébastien Fraysse, responsable des ventes EMEA chez Mobilisights.

"Grâce à ce partenariat, les clients de Geotab peuvent désormais accéder facilement et intuitivement aux données télématiques de leurs véhicules Stellantis, sans avoir besoin de matériel ou de logiciel supplémentaire", ajoute-t-il.

Les véhicules connectés modernes, y compris les véhicules électriques (VE) et les véhicules utilitaires légers (VUL), peuvent analyser un large spectre de points de données tels que la consommation de carburant, la localisation, les habitudes de conduite, la pression des pneus, l'état de charge des véhicules et bien plus encore. Ce nouveau partenariat permettra à Geotab de s'appuyer sur les données exhaustives de Mobilisights et d'améliorer son offre grâce à des informations plus précises sur les performances des flottes pour toutes les gammes de véhicules.

MyGeotab supervise la performance et la complexité des flottes mixtes, en utilisant ses capacités d'intégration et d'analyse reconnues pour offrir une plus grande valeur ajoutée aux gestionnaires de flotte. Geotab peut intégrer des données provenant non seulement de différents boîtiers télématiques d'OEM, mais aussi de différentes sources (telles que des boîtiers tiers ou le boîtier télématique GO9 de Geotab) via une API multifonctionnelle (une interface qui prend en charge de multiples opérations ou fonctionnalités au sein d'un seul système).

La particularité de Geotab dans l'harmonisation des données provenant de sources multiples, y compris les opérations des véhicules électriques, témoigne de son engagement à soutenir la transition et la gestion des flottes électriques. Cette démarche contribuera in fine à des opérations de flotte plus efficaces, plus productives et plus durables.

Concrètement, le partenariat apportera les avantages suivants aux utilisateurs :

Gain de temps : Les gestionnaires de flotte n'ont plus à passer d'une plateforme à l'autre où à extraire et compiler manuellement les données.

: Les gestionnaires de flotte n'ont plus à passer d'une plateforme à l'autre où à extraire et compiler manuellement les données. Pas de matériel supplémentaire : Les véhicules du groupe Stellantis étant équipés de boîtiers directement en usine, aucune installation n'est nécessaire.

: Les véhicules du groupe Stellantis étant équipés de boîtiers directement en usine, aucune installation n'est nécessaire. Pas de temps d'arrêt : Lorsque les boîtiers télématiques sont installés en usine, les données peuvent être activées à distance, ce qui élimine les temps d'arrêt pour se rendre dans l'atelier de l'installateur.

: Lorsque les boîtiers télématiques sont installés en usine, les données peuvent être activées à distance, ce qui élimine les temps d'arrêt pour se rendre dans l'atelier de l'installateur. Intégration des différents types de moteurs : Les données des moteurs à combustion interne, des véhicules hybrides et des véhicules électriques sont disponibles en un coup d'oeil.

: Les données des moteurs à combustion interne, des véhicules hybrides et des véhicules électriques sont disponibles en un coup d'oeil. Un ensemble de données riches, en temps quasi réel : La connectivité de Stellantis fournit des données en temps quasi réel, pouvant aller jusqu'à une synchronisation toutes les secondes pour certains signaux.

: La connectivité de Stellantis fournit des données en temps quasi réel, pouvant aller jusqu'à une synchronisation toutes les secondes pour certains signaux. Des outils performants : Grâce aux rapports d'activité, au suivi de la conduite, aux rapports sur les risques et la sécurité, ainsi qu'à d'autres indicateurs, les performances de la flotte sont maximisées.

: Grâce aux rapports d'activité, au suivi de la conduite, aux rapports sur les risques et la sécurité, ainsi qu'à d'autres indicateurs, les performances de la flotte sont maximisées. À l'épreuve du temps : L'intégration avec la solution de gestion de flotte de Geotab permet d'accéder à l'écosystème Geotab, y compris à son kit de développement logiciel (SDK), son API et sa marketplace, comprenant des équipements et des logiciels complémentaires de partenaires tiers.

Christoph Ludewig, vice-président OEM Europe de Geotab, déclare que : "La collaboration avec Stellantis, un poids lourd de l'industrie automobile, est une étape importante. Nos clients bénéficieront d'une utilisation efficace et simple de la télématique. L'analyse avancée des données est essentielle pour l'avenir de la mobilité, y compris l'électrification et le déploiement de véhicules autonomes. C'est pourquoi les partenariats entre les constructeurs et les spécialistes des données sont si importants aujourd'hui et que nous continuons à développer notre écosystème."

Le partenariat avec Stellantis renforce le développement des solutions de télématique embarquées de Geotab dans toute l'Europe.

*Dans un premier temps, l'intégration de Mobilisights pour Geotab sera disponible en Europe pour les principales marques de Stellantis : Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Citroën, DS Automobiles, Jeep, Lancia, Peugeot et Opel/Vauxhall.

À propos de Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE : STLA / Euronext Milan : STLAM / Euronext Paris : STLAP) est l'un des principaux constructeurs automobiles au monde, dont l'objectif est d'offrir à tous une liberté de mobilité propre, sûre et abordable. Le groupe est réputé pour son portefeuille unique composé de marques emblématiques et avant-gardistes : Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys. Stellantis est aujourd'hui dans la mise en oeuvre de son plan stratégique audacieux Dare Forward 2030, afin de devenir une 'tech company' de mobilité et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2038, tout en créant de la valeur ajoutée pour l'ensemble des parties prenantes.

À propos de Mobilisights

Mobilisights est la société de data Stellantis qui dispose d'un accès exclusif aux données télématiques embarquées de 14 marques automobiles et d'un partenariat pour connecter les data de 14 millions de véhicules connectés. Mobilisights imagine un monde « plus intelligent » où des applications et des services innovants exploitent les données des véhicules connectés et les informations qu'elles fournissent, afin de transformer radicalement et d'améliorer continuellement la vie quotidienne des consommateurs et des entreprises.

À propos de Geotab

Geotab est le leader mondial des solutions de transport connecté. Nous fournissons des solutions télématiques ? pour le suivi de véhicules et d'actifs ? à plus de 40 000 clients dans 165 pays. Depuis plus de 20 ans, nous investissons dans la recherche sur les données et l'innovation de pointe pour permettre à nos partenaires et à nos clients, parmi lesquels des entreprises de la liste Fortune 500 ainsi que des organisations gouvernementales, de transformer leurs flottes et leurs opérations. Geotab connecte plus de 4 millions de véhicules et traite plus de 75 milliards de points de données par jour, pour permettre à chaque client de prendre de meilleures décisions, d'optimiser la productivité, de renforcer la sécurité de sa flotte et d'atteindre ses objectifs de développement durable. La plateforme ouverte et la Marketplace de Geotab proposent des centaines de solutions tierces. Avec l'appui d'une équipe d'experts en données et intelligence artificielle, Geotab exploite la puissance des données pour analyser des informations prédictives et en temps réel, et relever les défis d'aujourd'hui et de demain.

