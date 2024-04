MISE À JOUR - AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Vandal et le premier ministre Simpson prononceront un discours, à Yellowknife, sur l'impact qu'aura la mise à jour de la politique de défense sur le Nord et l'Arctique





OTTAWA, ON, le 7 avril 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, et R.J. Simpson, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, prononceront un discours sur l'impact qu'aura la mise à jour de la politique de défense sur le Nord et l'Arctique.

Date : Le lundi 8 avril 2024

Heure : 11 h (HAR)

Lieu :

Quartier général de la Force opérationnelle interarmées (Nord)

4816 49 St,

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

X1A 2R3

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias doivent s'inscrire à l'avance en communiquant leur nom, leur titre, leur adresse courriel et le média qu'ils représentent auprès du Quartier général de la Force opérationnelle interarmées (Nord) : [email protected]

GouvCan -- Nord (@GouvCanNord) / X

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

7 avril 2024 à 13:20

