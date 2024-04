Mercedes-Benz et BYD s'associent pour développer une nouvelle DENZA pour l'expansion mondiale de BYD





La nouvelle berline de luxe de Mercedes-Benz et BYD pourrait-elle être la pionnière des nouvelles berlines à énergie nouvelle de classe mondiale ? Avec un design saisissant et un système d'électrification innovant, c'est bien possible.

STUTTGART, Allemagne, 6 avril 2024 /PRNewswire/ -- Mercedes-Benz et BYD, le principal constructeur chinois de véhicules à énergie nouvelle, ont récemment testé leur nouvelle DENZA co-marquée dans les rues de Stuttgart. Lors de l'essai routier, le dernier modèle de luxe a attiré l'attention des passants.

Même camouflée avec des autocollants de prélancement, la carrosserie de la nouvelle voiture laisse entrevoir son design élégant et sa forme innovante. Le design épuré, fuselé et peu résistant au vent incarne la philosophie de Wolfgang Egger, le concepteur de la nouvelle DENZA, anciennement responsable de la marque Audi, et aboutit à une élégance électrique à la fois sportive et luxueuse. « Le design est à la fois dynamique et luxueux », a déclaré M. Egger, concepteur du véhicule.

La nouvelle DENZA est un tout nouveau véhicule de luxe. Équipée de la technologie des nouvelles énergies dévoilée par BYD, elle sera la première à transformer les berlines de luxe chinoises à nouvelles énergies en véhicules de classe mondiale, et devrait être mise en vente d'ici la fin de cette année.

Depuis 2023, les voitures DENZA ont fait leurs débuts lors de grands salons automobiles en Thaïlande, en Allemagne, au Japon, en Indonésie, en Suisse et dans d'autres pays. Le nouveau modèle jouera un rôle central dans les ventes mondiales de DENZA et BYD.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2378547/DENZA_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2378548/DENZA_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2378549/DENZA_3.jpg

6 avril 2024 à 17:18

Communiqué envoyé leet diffusé par :