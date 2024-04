Déclaration du premier ministre concernant le décès de l'honorable Iona Campagnolo





OTTAWA, ON, le 5 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable Iona Campagnolo :

« Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens qui pleurent le décès d'Iona Campagnolo, politicienne respectée, ancienne ministre et ancienne lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique.

« Mme Campagnolo a commencé sa carrière dans le domaine de la radiodiffusion à Prince Rupert. Attachant une grande importance au service d'autrui, elle est ensuite devenue membre du conseil scolaire de sa région et du conseil municipal, avant d'être élue députée en 1974. Elle a travaillé sous la direction de mon père, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau, en tant que ministre d'État (Condition physique et sport amateur), et a défendu avec conviction les droits de la femme au Canada et dans le monde entier. Elle a également été la première femme à occuper le poste de présidente du Parti libéral du Canada.

« Mme Campagnolo a apporté des contributions au Canada qui vont bien au-delà de sa carrière politique. Elle est retournée à la radiodiffusion, où elle a couvert des sujets relatifs aux droits de la personne, et a occupé des postes de direction dans des organisations non gouvernementales, notamment l'Institut Nord-Sud, le Fonds d'éducation pour l'Afrique australe et le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.

« Mme Campagnolo n'a jamais cessé de servir les Britanno-Colombiens. Elle a été élue chancelière de l'Université du nord de la Colombie-Britannique en 1992 et nommée 27e lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique en 2001. En tant que première femme à occuper ce poste, elle a défendu de nombreuses causes, de la lutte contre les changements climatiques à l'égalité des sexes, en passant par la réconciliation.

« Pour ses décennies de service inlassable, Mme Campagnolo a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment des diplômes honorifiques, des distinctions des peuples autochtones et l'Ordre de la Colombie-Britannique. Elle a également été nommée membre, puis officière de l'Ordre du Canada, ce qui témoigne de son extraordinaire carrière.

« Mme Campagnolo était une fière Britanno-Colombienne et un modèle pour les femmes en politique. Son dévouement sans faille, son optimisme et son engagement en faveur de l'égalité laisseront une marque indélébile sur le Canada.

« Au nom des Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances aux proches de Mme Campagnolo et à tous les Britanno-Colombiens. Le Canada a perdu une pionnière. Sa passion pour la construction d'un Canada et d'un monde meilleurs demeurera une source d'inspiration pour les générations à venir. »

5 avril 2024

