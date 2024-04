Avis aux médias - Annonce à Halifax





HALIFAX, NS, le 5 avril 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière de croissance économique et d'innovation en présence de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités; et de Andy Fillmore, député de Halifax.

Date : Le dimanche 7 avril 2024



Heure : 15 h HAA



Lieu : Édifice Golberg Computer Science

Salle de conférence Jacob Slonim

6050 avenue University

Halifax, Nouvelle-Écosse B3H 1W5





5 avril 2024 à 18:30

