21e Rencontre alternée France-Québec : Gabriel Attal, premier ministre de la République française, et François Legault, premier ministre du Québec, en tribune à Montréal le 12 avril 2024





MONTRÉAL, le 5 avril 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le Conseil des relations internationales de Montréal et la Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Canada sont heureux d'accueillir Gabriel Attal, premier ministre de la République française, et François Legault, premier ministre du Québec, pour une grande tribune dans le cadre de la 21e Rencontre alternée des premiers ministres.

« La Chambre est très heureuse de participer à la relance des Rencontres alternées entre les premiers ministres français et québécois. La relation privilégiée entre le Québec et la France est un vecteur de développement économique important, que nous devons entretenir et stimuler. Des deux côtés de l'Atlantique, les entreprises font face à des contextes incertains, avec des enjeux géopolitiques et économiques majeurs. Je suis certain que cette discussion posera les jalons d'une collaboration renforcée pour les années à venir et inspirera la relève de notre communauté d'affaires ainsi que les étudiants des cycles supérieurs présents pour l'occasion », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Témoin privilégié de la relation unique Québec-France depuis près de 40 ans, le Conseil des relations internationales de Montréal est heureux de s'allier à ses partenaires des chambres de commerce pour la tenue de cette rencontre entre le premier ministre de France et le premier ministre du Québec. Nul doute que cet événement saura donner une nouvelle impulsion à notre partenariat transatlantique historique », a ajouté Pierre Lemonde, président-directeur général du Conseil des relations internationales de Montréal.

« Au centre de la relation économique entre la France et le Québec, la Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Canada est très heureuse d'offrir à nos communautés cette tribune des premiers ministres. La relation privilégiée entre le Québec et la France peut se développer davantage sous l'angle économique, en offrant à nos entreprises l'accès à des marchés en croissance et innovants, un cadre d'opérations sûr et responsable ainsi que des chaînes de valeur fiables. Je suis très confiant que cette Rencontre alternée des premiers ministres contribuera à un nouvel essor du partenariat économique entre le Québec et la France », a conclu Francis Repka, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Canada.

Cet événement s'inscrit dans la prestigieuse série Leaders internationaux. Il est rendu possible grâce à la collaboration de : Airbus, Air Canada, Air liquide, Alstom, AtkinsRéalis, Bombardier, Boralex, la CDPQ, CGI, le Crédit agricole, Desjardins, Investissement Québec, L'Oréal, le Port de Montréal, Power Corporation, Saint-Gobain, la Société Générale et YUL - Aéroport International Montréal-Trudeau.

Veuillez noter que comme les places en salle sont très limitées, l'événement se tiendra sur invitation parmi les membres de nos trois organisations. Afin de le rendre accessible au plus grand nombre, nous offrirons la possibilité de s'y inscrire pour y assister virtuellement en direct. Plus d'information suivra dans les prochains jours.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos du CORIM

Le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) est un organisme privé, sans but lucratif et non partisan. Il a pour mission de favoriser une plus grande connaissance des affaires internationales et de susciter par ses événements et ses partenariats une collaboration plus étroite entre les divers milieux intéressés par les enjeux internationaux.

À propos de la Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Canada (CCIFC)

La Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Canada (CCIFC), créée en 1886, est un organisme à but non lucratif, reconnu d'utilité publique. En tant que première chambre de commerce étrangère à Montréal, elle compte plus de 400 entreprises membres, formant un réseau dynamique dédié au développement économique. La mission fondamentale de la CCIFC est d'accompagner les entreprises françaises et canadiennes dans leur expansion entre la France et le Canada, et inversement. La CCIFC s'engage à favoriser les synergies et opportunités au sein des deux milieux d'affaires locaux, créant ainsi des liens durables et mutuellement bénéfiques.

À propos de la série Leaders internationaux

La série Leaders internationaux est réalisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Sous cette bannière, la Chambre reçoit des personnalités inspirantes de tous les horizons, reconnues internationalement et dont la vision et les réalisations ont changé notre monde. Par le passé, elle a notamment accueilli le 44e président des États-Unis, Barack Obama, l'ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton, l'ex-président de General Electric Jack Welch, le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, le cofondateur d'Apple Steve Wozniak et le cofondateur de Twitter Biz Stone.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

5 avril 2024 à 17:23

Communiqué envoyé leet diffusé par :