Avis aux médias - La ministre Ferrada prendra la parole lors du RC Show de Restaurants Canada





TORONTO, le 5 avril 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, discutera avec des représentants d'entreprises et des professionnels de l'industrie de la restauration lors du RC Show de Restaurants Canada, et soulignera le soutien qu'offre le gouvernement du Canada au secteur du tourisme.

Date : Le lundi 8 avril 2024

Heure : 11 h (heure de l'Est)

Lieu : Toronto (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

