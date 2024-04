Co?operators célèbre la résilience lors de son assemblée générale annuelle de 2024





GUELPH, ON, le 5 avril 2024 /CNW/ - Lors de son assemblée générale annuelle (AGA) de 2024, Co?operators a célébré la résilience alors que l'entreprise évolue dans un environnement de plus en plus complexe. L'événement, qui s'est déroulé du 3 au 5 avril à Calgary, a réuni 96 personnes déléguées représentant 46 organisations membres de partout au Canada. Les représentantes et les représentants se sont réunis pour discuter des réalisations de l'organisation ainsi que des occasions qui s'offrent à elle, pour élire les membres du conseil d'administration et pour donner un nouveau souffle à l'orientation stratégique, aux convictions et à l'identité coopérative de l'entreprise.

La coopération, un pont vers la résilience

Une cérémonie d'ouverture et une reconnaissance du territoire par Mackenzie Brown, ambassadrice autochtone, artiste et amie de Co?operators, ont marqué le début de la rencontre officielle. Elle a aussi souhaité la bienvenue aux participantes et aux participants à Mohkinstsis (Calgary en langue crie).

Le président du conseil d'administration, le président et chef de la direction ainsi que la cheffe des finances se sont adressés aux personnes déléguées pour présenter les critères de réussite et les occasions à saisir dans le cadre de la stratégie 2023 à 2026. L'approche coopérative et collaborative, qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'entreprise, a été reconnue comme étant d'une importance primordiale pour l'avenir. Les membres de la direction ont parlé des nouvelles idées, des nouvelles technologies et des réussites de l'année écoulée qui contribueront à renforcer la résilience de Co?operators, de ses membres, de sa clientèle et de ses collectivités.

« Les coopératives excellent à rassembler les gens. Notre capacité collective à influer sur le changement se reflète dans notre identité commune. Co?operators et ses membres vont dans la même direction pour les mêmes motifs. Cela est et restera toujours au coeur de nos activités. C'est le point d'ancrage de nos organisations. C'est le point d'ancrage des décisions que nous prenons. Et cela nous pousse à aller plus loin et à créer des changements positifs », a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co?operators.

« Notre solidité financière nous permet de répondre aux besoins de notre clientèle et de nos membres et de continuer à servir et à soutenir nos collectivités. Nous sommes en mesure d'exercer nos activités en période de volatilité économique et inflationniste; de résister aux répercussions croissantes et persistantes des changements climatiques; et de supporter les hausses à court terme dans les tendances de réclamations que nous observons actuellement », a affirmé Karen Higgins, cheffe des finances de Co?operators. « Nous continuons d'avoir un bilan et une situation de trésorerie très solides pour appuyer nos priorités stratégiques à long terme. »

« La résilience financière n'a jamais été une quête individuelle; elle doit être poursuivie collectivement. C'est pourquoi nous continuons à investir dans le bien-être collectif, la résilience environnementale et les économies inclusives », a indiqué John Harvie, président du conseil d'administration. « Nous voyons dans les défis des occasions à saisir, sans jamais déroger aux valeurs coopératives qui guident chacune de nos décisions. »

En prolongement de l'engagement de l'entreprise en faveur de la coopération et de la résilience, un accent particulier a été mis sur la célébration de la diversité. Lors du dernier jour de l'événement, le conseil d'administration a annoncé le lancement de la stratégie pour l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité (IDEA) dans la gouvernance - encourageant ainsi la prise en compte d'un large éventail d'expériences, de voix et de connaissances qui permettra une meilleure prise de décision et une réponse plus globale aux perturbations mondiales continues et aux besoins accrus.

Mise à jour concernant le conseil d'administration de Co?operators

Co?operators a accueilli un nouveau membre au sein de son conseil d'administration : François Hastir, Québec



Sept membres ont été réélus pour un nouveau mandat : Christie Stephenson, Colombie-Britannique Jennifer Uhren, Saskatchewan Mike Csversko, Manitoba Pierre Dorval, Ontario Chris Johnson, Ontario Nicole Waldon, Ontario Robert Moreau, Atlantique



Co?operators a reconnu les services et les contributions de l'administrateur sortant suivant : Louis-H. Campagna , Québec



Un avenir prometteur

Lors du dernier jour de l'AGA, Co?operators et les personnes invitées ont discuté de l'avenir auquel nous nous attendons pour les jeunes d'aujourd'hui, avenir bâti par les leaders émergents. Quatre lauréates du Prix des jeunes leaders Co?operators - Lisa van Mullins de la Artspace Housing Co?operative, Jillian Jones d'Access Credit Union, Sahara Shaik de la Fédération de l'habitation coopérative du Canada et Chloë Williams de la Fédération canadienne des coopératives de travail - ont participé à une table ronde sur l'engagement des jeunes générations à l'égard du modèle d'affaires coopératif et sur la façon de les inciter à participer au développement d'une économie plus durable.

L'accent mis sur les dirigeants et les dirigeantes de demain a également influencé le choix de l'organisation bénéficiaire du don communautaire annuel de l'AGA. Une somme de 5 000 $ a été versée à The Howl Experience. Cet organisme sans but lucratif de Calgary propose un apprentissage par l'expérience qui met les jeunes au défi et les aide à devenir les leaders de collectivité, les entrepreneures et entrepreneurs et les visionnaires qui relèveront les défis sociétaux d'aujourd'hui. Son programme unique met l'accent sur la réconciliation, l'individualité et l'attachement à la terre, tout en transmettant les connaissances des aînés et aînées autochtones de la région et de spécialistes en éducation. Pour en savoir plus, visitez le site www.ExperienceHowl.com.

« La réconciliation, la résilience des collectivités et la recherche d'un avenir meilleur et plus durable sont des valeurs que partagent Co?operators et Howl », a déclaré Adam Robb, fondateur et co-directeur, The Howl Experience. « Le monde évolue rapidement et nos jeunes ont besoin d'une fondation sur laquelle s'appuyer pour s'épanouir. Ce don nous servira à mettre en place cette fondation et nous veillerons à ce qu'elle s'appuie sur la collectivité, l'espoir et un fort sentiment d'identité. »

Co?operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 62 milliards de dollars. Co?operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 78 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co?operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co?operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le www.cooperators.ca.

Co?operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co?operators limitée. © Groupe Co?operators limitée, 2024.

