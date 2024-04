Lutte contre la rage du raton laveur - Augmentation du risque d'introduction de la rage du raton laveur : appel à la vigilance des citoyens dans les zones à risque





QUÉBEC, le 5 avril 2024 /CNW/ - En raison de la hausse récente du nombre de cas de rage du raton laveur recensés au Vermont, à proximité du Québec, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs invite la population de l'Estrie et de la Montérégie à être vigilante et à signaler tous les animaux sauvages suspectés d'être porteurs de la rage.

Depuis mars 2022, plus de 30 cas de rage du raton laveur ont été détectés au Vermont, entre Burlington et la frontière canado-américaine, le long du lac Champlain. En mars 2024, des cas de ratons laveurs infectés ont été confirmés près de la frontière. Certains de ces cas sont situés dans un secteur où aucune opération de vaccination des animaux sauvages n'a eu lieu depuis 2020. De fait, le risque d'une introduction de la rage du raton laveur au Québec a grandement augmenté.

Afin de diminuer les risques d'introduction de la maladie au Québec, le Ministère poursuit sa collaboration étroite avec les autorités américaines, qui ont déployé des interventions d'envergure pour limiter l'étendue et la progression du foyer épidémique. Le Ministère travaille également à la mise en place d'opérations de vaccination des animaux sauvages en Montérégie et en Estrie, afin de protéger la santé de la population humaine. Les détails de ces opérations seront communiqués ultérieurement.

Appel à la vigilance de la population des MRC du Haut-Richelieu et de Brome-Missisquoi

En raison du foyer épidémique de rage qui sévit dans le nord du Vermont aux États-Unis, le Ministère demande à la population des MRC du Haut-Richelieu et de Brome-Missisquoi, particulièrement celle qui habite le long de la frontière, de participer activement à la surveillance rehaussée.

La population est invitée à signaler les ratons laveurs, les mouffettes et les renards morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou paralysés en appelant au 1 877 346-6763 ou en remplissant le formulaire en ligne.

Rappel des comportements sécuritaires à adopter

Si vous avez été mordu ou griffé par un animal ou si vous avez été en contact avec sa salive, nettoyez la plaie avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 minutes, et ce, même si elle est en apparence mineure. Communiquez rapidement avec Info-Santé 811 afin d'obtenir le suivi médical adéquat.

N'approchez jamais d'un animal inconnu, sauvage ou domestique, même s'il a l'air inoffensif.

Ne touchez jamais la carcasse d'un animal sauvage à mains nues.

Prenez des mesures pour ne pas attirer d'animaux sauvages sur votre propriété (par exemple, rangez vos poubelles extérieures hors de la portée des animaux et évitez de nourrir les animaux domestiques à l'extérieur).

Évitez de déplacer des animaux importuns ou qui vous semblent orphelins, car vous pourriez propager des maladies telles que la rage dans d'autres territoires.

Consultez un médecin vétérinaire pour faire vacciner votre animal domestique contre la rage ou s'il a été en contact avec un animal sauvage susceptible de transmettre la rage.

Faits saillants :

La rage est une maladie contagieuse et mortelle touchant tous les mammifères. Elle peut donc se transmettre d'un animal infecté à l'humain. Outre la rage du raton laveur, d'autres variants de la rage circulent au Québec, notamment chez les chauves-souris et, dans le nord du Québec, chez les renards. La prudence est donc de mise en tout temps et avec toutes les espèces de mammifères.

Le Plan de lutte contre la rage du raton laveur est en vigueur depuis 2006, suivant la détection du premier cas de rage du raton laveur au Québec.

Les interventions qui découlent du plan de lutte seront basées sur les recommandations d'un comité d'experts et seront entérinées par un comité interministériel, lequel est composé de membres du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Le Québec collabore avec les États américains et les provinces voisines depuis de nombreuses années. Ces efforts communs et concertés ont pour objectif d'éliminer la rage du raton laveur du nord-est de l'Amérique du Nord.

Les interventions réalisées au Québec sont déterminées en considérant l'évolution de la situation de la rage du raton laveur dans les États limitrophes. Ces interventions sont inspirées des mesures prévues dans le plan d'intervention d'urgence contre la rage du raton laveur, qui vise à réagir rapidement afin de circonscrire et limiter la propagation de la maladie.

Liens connexes :

Pour obtenir plus de détails sur la rage du raton laveur au Québec ou pour remplir le formulaire de signalement en ligne : Québec.ca/rageduratonlaveur.

Le nom des municipalités comprises dans le territoire à plus haut risque d'introduction de la rage du raton laveur est indiqué sur Québec.ca/rageduratonlaveur.

Pour consulter la liste des cas de rage confirmés au Vermont , on peut consulter le site Rabies | Vermont Department of Health (healthvermont.gov).

