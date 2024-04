L'opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques ZES et electrip rejoignent le réseau mondial d'itinérance intercharge de Hubject





ZES et electrip, coentreprises de Zorlu Enerji et WrenHouse établies sous Electrip Global Ltd et Hubject, le plus grand fournisseur de réseaux de recharge au monde, ont signé un partenariat pour améliorer les solutions d'itinérance électronique.

AMSTERDAM, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- ZES, l'un des principaux opérateurs de points de charge (CPO) de Turquie, et electrip, le nouveau CPO sur le marché européen, ont annoncé un partenariat commercial avec Hubject, le plus grand fournisseur mondial de réseaux de charge pour les véhicules électriques. L'accord de partenariat d'itinérance EV, qui a été signé le 21 mars, jeudi, par ?. Sinan Ak, PDG d'Electrip Global Ltd, et Christian Hahn, PDG d'Hubject, permet à environ 4000 stations ZES en Turquie et aux stations Electrip en Italie, en France, en Bulgarie, en Grèce, en Croatie, au Monténégro et en Pologne d'être compatibles avec des centaines de fournisseurs de services d'e-mobilité à travers l'Europe, offrant ainsi aux conducteurs de VE une expérience de charge transparente.

?. Sinan Ak, directeur général d'Electrip Global Ltd, a commenté ce partenariat : "Nous avons lancé ZES en 2018 pour soutenir les propriétaires de véhicules électriques en Turquie avec nos bornes de recharge intra et interurbaines, et avons récemment introduit "electrip" en Europe pour accélérer la révolution des véhicules électriques. En tant que marques de pointe, nous sommes heureux de signer ce précieux partenariat avec Hubject. Cette collaboration nous aidera à rendre les véhicules électriques plus accessibles et utilisables en Turquie et dans les pays européens. Il s'agit d'un élément essentiel de notre plan global visant à réduire les émissions de carbone et à protéger notre planète grâce à notre contribution à l'expansion de l'écosystème de l'e-mobilité."

Christian Hahn, PDG de Hubject, a ajouté : "Nous sommes heureux d'accueillir ZES et electrip dans le réseau CPO inter-charge. Ce partenariat les aidera à renforcer leur infrastructure dans les pays où ils opèrent. Cela signifie que des milliers de conducteurs de VE pourront facilement trouver et utiliser les stations de recharge de ZES et d'electrip ainsi que d'autres qui font partie du réseau d'itinérance de Hubject, ce qui constitue un grand pas dans la bonne direction pour encourager les conducteurs à passer à l'électrique".

