Investissements routiers et maritimes 2024-2026 - Le gouvernement du Québec en action pour les régions : plus de 1,2 G$ afin de rendre les déplacements plus sécuritaires en Montérégie





BOUCHERVILLE, QC, le 5 avril 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 1 213 976 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers et maritimes de la région de la Montérégie. Les sommes octroyées permettent le déploiement de nombreux projets significatifs.

Citations

« Notre objectif est clair : offrir aux Québécois des routes plus sécuritaires et plus confortables. La mise en oeuvre des projets annoncés aujourd'hui confirme notre engagement de moderniser nos réseaux de transport. Pour y parvenir, nous consacrons près de 7,7 G$ afin de maintenir nos actifs en bon état et d'améliorer nos infrastructures, dans toutes les régions. Investir dans nos routes, c'est créer des emplois de qualité et contribuer à la vitalité économique du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cet important investissement constitue une excellente nouvelle pour notre région. Grâce à ces sommes, plusieurs chantiers prendront forme et auront des retombées concrètes pour les municipalités. Ce sont tous les Montérégiens qui bénéficieront de déplacements plus efficaces et plus sécuritaires. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de la Montérégie se répartissent comme suit :

177 705 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



814 322 000 $ pour améliorer l'état des structures;



216 519 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



4 633 000 $ pour le transport maritime;



798 000 $ pour assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

En 2023, plusieurs projets ont été terminés, dont :

les travaux d'entretien de la chaussée de l'autoroute 15, entre Brossard et Candiac , incluant le secteur du bassin de La Prairie;

et , incluant le secteur du bassin de La Prairie;

la reconstruction du pont d'étagement du chemin Saint-Dominique , qui enjambe l'autoroute 20, à Les Cèdres;

, qui enjambe l'autoroute 20, à Les Cèdres;

le réaménagement de l'intersection de la route 201 et du boulevard du Bord-de-l'Eau, à Salaberry-de-Valleyfield .

5 avril 2024 à 10:50

