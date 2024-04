Fonds régions et ruralité - Le projet « Signature innovation » de la MRC de Minganie se poursuit





LONGUE-POINTE-DE-MINGAN, QC, le 5 avril 2024 /CNW/ - La ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et la préfète de la MRC de Minganie, Mme Meggie Richard, annoncent une bonification de 300 000 $ au projet « Signature innovation » de la MRC de Minganie grâce à la contribution de la Société du Plan Nord.

L'objectif de ce projet est de déployer un circuit touristique intégré visant à valoriser la richesse du territoire de la Minganie. L'entente prévoit également un programme financier pour le développement du tourisme et de l'entrepreneuriat, afin d'accroître la capacité d'accueil et l'attractivité de la MRC.

À cet effet, à la suite de l'appel de projets qui s'est terminé le 31 décembre dernier, une somme de 460 000 $ est consacrée à la réalisation de dix initiatives touristiques :

Les vagues - Loisirs marins inc. Havre-Saint-Pierre Nouvelles excursions de planche à pagaie et offre hivernale Services maritimes Boréale inc. Havre-Saint-Pierre Acquisition d'un nouveau navire pour sorties automnales Club Le Blizzard Havre-Saint-Pierre Découverte des attraits naturels en motoneige Municipalité de Natashquan Lumières sur les galets Chalets des Reskapés inc. Anticosti Ajout de quatre chalets Association de protection de la rivière Saint-Jean inc. Rivière-Saint-Jean Nouveaux forfaits en canot pour diversifier l'offre et allonger la saison touristique Capitaine Norbert Natashquan Boîte à chansons, espace culturel à bord d'un bateau Municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan Une histoire à raconter... Au temps de la base militaire Becyk - Location de vélo inc. Havre-Saint-Pierre Projet d'expansion Famille et Cap Ferré Municipalité de Baie-Johan-Beetz Renouveau du Camping sauvage de la

Pointe à la Perche

Citations :

« Je remercie les bénéficiaires, car leur contribution est essentielle pour attirer des visiteuses et visiteurs dans la MRC, leur offrir une expérience unique et, surtout, leur donner envie de revenir! La Minganie est un endroit d'exception avec le golfe du Saint-Laurent, la forêt boréale, les plages de sable fin, sans compter la multitude de lacs et de rivières. Je suis persuadée que les projets soutenus financièrement bonifieront l'offre touristique et auront des retombées socioéconomiques qui rejailliront sur tout le territoire. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui une bonification de cette entente avec la MRC de Minganie grâce à la participation de 300 000 $ de la Société du Plan Nord. Notre vaste territoire nordique regorge d'attraits à découvrir! Les dix projets touristiques soutenus contribueront assurément à la vitalité de la région et, ainsi, à celle de tout le territoire qui s'étend au nord du 49e parallèle. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« J'ai le bonheur de constater qu'une nouvelle étape du projet "Signature innovation" de la MRC de Minganie est franchie. Les initiatives soutenues sauront certainement attirer de nombreux touristes et prolonger leur séjour sur le territoire. Félicitations aux bénéficiaires, qui ont à coeur le rayonnement de leur beau coin de pays! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La notoriété touristique de la Minganie repose sur ses attraits incontournables; son développement, lui, s'appuie sur l'implication de gens d'affaires et d'organismes visionnaires et innovateurs. C'est donc avec un réel plaisir que la MRC de Minganie et ses partenaires peuvent aujourd'hui continuer de soutenir l'essor de projets touristiques porteurs sur l'ensemble du territoire, par le biais du fonds d'aide "Signature innovation". »

Meggie Richard, préfète de la MRC de Minganie

Faits saillants :

Rappelons que la participation de la MRC au projet totalise 315 673 $ et que l'aide du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à?962 690 $. Elle provient du volet?Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité, qui encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Une somme de 374 548 $ a déjà été accordée pour la réalisation de huit projets l'année dernière.

Le prochain appel de projets de la MRC de Minganie aura lieu du 1er octobre au 31 décembre 2024, selon les mêmes critères. Les promoteurs de projets liés au développement de l'industrie touristique peuvent communiquer avec la MRC pour de l'accompagnement dans leurs démarches.

