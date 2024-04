Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - VICE

Mercedes-Benz et le Guide MICHELIN font équipe dans le cadre d'une nouvelle série gastronomique appelée Un avant-goût du futur, qui célèbre la relation entre tradition et innovation aussi bien dans les arts culinaires qu'en ingénierie automobile.La...

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Vice Health and Wellness Inc. Symbole CSE : VICE Les titres : Oui Motif : Interdiction d'opérations sur valeurs Heure de la suspension (HE) : 07 h 37 L'OCRI peut prendre la décision de...