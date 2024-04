Dévoilement collaboratif de deux stands, grande participation d'EVE Energy | Solarex Istanbul à Türkiye





ISTANBUL, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 4 avril, plus de 350 exposants et des dizaines de milliers de visiteurs se sont réunis à Solarex Istanbul, dans le Türkiye, pour explorer les derniers développements et les tendances futures des technologies photovoltaïques solaires. EVE Energy a fait ses débuts avec deux stands et a apporté une gamme complète de produits de stockage d'énergie pour présenter sa force en matière de R&D de produits dans le domaine du stockage d'énergie, ce qui est devenu l'un des points forts de l'exposition.

La série Mr. Flagship redéfinit l'ESS

Lors de cette exposition, EVE Energy a créé un stand exclusif pour les produits de la série Mr. Flagship. Les produits de la série Mr. Flagship avec le concept central « Efficient, Simple and Safe » ont apporté des changements subversifs à la conception traditionnelle des systèmes de stockage d'énergie, ont redéfini l'ESS en fonction des avantages du produit et ont résolu les problèmes à l'ère du stockage d'énergie à grande échelle à l'avance. Leurs performances exceptionnelles ont attiré l'attention de nombreux participants, ce qui en fait un point fort de l'événement.

Efficacité : Avec le soutien de la technologie de collecte actuelle innovante et de la technologie 3T exclusive, l'efficacité énergétique des batteries et des systèmes de la série phare de M. Flagship est augmentée de 1 %, ce qui peut réduire de 3,6 millions de RMB les dépenses d'exploitation du cycle de vie des clients ;

Simple : grâce à la cellule de batterie de deux dimensions, à la conception des blocs de type et au système d'intégration minimaliste, la simplicité de l'entretien est augmentée de 50 %, et les exigences de surveillance de l'exploitation et de l'entretien sont réduites de 50 %, afin que chaque client puisse profiter de l'exploitation facile de la centrale électrique de stockage d'énergie ;

Sans danger : Les trois couches de protection de sécurité stricte, y compris le revêtement spécial de diaphragme et la sécurité intrinsèque au niveau cellulaire, la protection de surveillance à temps plein au niveau du pack et la gestion de la température au niveau du système, construisent conjointement une ligne de défense de sécurité sans souci pour la série Mr. Flagship ;

Adaptation de la demande à tous les scénarios, modèle de coopération mondiale

En s'associant à des entreprises de haut niveau de l'industrie, EVE Energy a coopéré avec AKSA pour présenter une gamme complète de produits et de solutions BMS couvrant les domaines de l'énergie, des ménages et de la communication au stand. Parmi eux, des produits vedettes tels que le LF100MA, le LF280K, le MB30, le MB31, le système de stockage d'énergie 4 MWh et l'armoire extérieure de refroidissement liquide ont attiré beaucoup d'attention et de nombreux participants se sont arrêtés pour participer aux discussions. Ces produits démontrent non seulement la force de la R&D d'EVE Energy dans le domaine du stockage de l'énergie, mais reflètent également sa grande adaptabilité aux besoins de tous les scénarios.

Dès janvier de cette année, EVE a signé un protocole d'accord avec le principal opérateur de centrale et de réseau de Türkiye, AKSA, pour établir une coentreprise dans le Türkiye. En intégrant les ressources supérieures des deux parties, EVE vise à insuffler une nouvelle vitalité au marché de l'énergie en plein essor de Türkiye. Auparavant, EVE a établi de solides relations de coopération avec de nombreuses entreprises d'énergie bien connues dans le monde, telles que POWIN, Wärtsilä et ABS, en promouvant conjointement le développement du domaine des nouvelles énergies.

En tant que l'un des trois principaux fournisseurs de solutions de batteries de stockage d'énergie au monde, EVE Energy peut répondre aux besoins des clients mondiaux grâce à ses avantages uniques d'une approche multi-scénarios et personnalisée, créant progressivement un schéma large de « fabrication mondiale, de service mondial et de coopération mondiale ». À l'avenir, EVE Energy continuera à poursuivre un développement vert, propre et à faible émission de carbone, à travailler avec des partenaires mondiaux pour promouvoir la prospérité de l'industrie des nouvelles énergies et à contribuer au développement vert de la terre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2380050/EVE_Energy.jpg

5 avril 2024 à 05:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :