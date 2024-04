L'ANCIENNE ÉQUIPE DE CRÉDIT DE CITADEL EM ET CONNOR, CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD. CRÉENT ENSEMBLE LA SOCIÉTÉ FORTWOOD CAPITAL LP





GREENWICH, Connecticut, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- Michael Mormile, ancien gestionnaire de portefeuille de Citadel, ainsi que Jonathan Hartofilis et Richard Li, s'associent à Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd. (CC&L Financial Group) pour lancer conjointement FortWood Capital (FortWood), un nouveau gestionnaire d'investissement en crédit des marchés émergents. Dans le cadre de ce lancement, CC&L Financial Group fournira un capital de départ ainsi que des investissements de la part d'autres clients.

FortWood cherche à tirer parti des opportunités offertes par les inefficacités structurelles du crédit sur les marchés émergents mondiaux grâce à un portefeuille diversifié d'instruments de dette. Michael Mormile a expliqué : « Notre approche combine une analyse macroéconomique et fondamentale approfondie avec un cadre de gestion des risques rigoureux afin de gérer efficacement les complexités du paysage du crédit des marchés émergents et de transformer la volatilité inhérente du marché en force de portefeuille. »

Les stratégies de rendement absolu et de long-only actif des marchés émergents de FortWood ciblent la dette d'entreprise et la dette souveraine en monnaie étrangère. Ces stratégies sont conçues pour les clients qui cherchent à profiter des rendements attrayants et des écarts de valeur que l'on trouve sur des marchés peu étudiés.

« Notre partenariat avec Michael, Jonathan et Richard pour développer le crédit sur les marchés émergents est un développement très intéressant pour nous. L'expertise de l'équipe de FortWood dans ces régions et sur ces marchés offre aux clients la possibilité d'une diversification supplémentaire, complémentaire à nos offres existantes, ainsi que des rendements potentiellement plus élevés », a déclaré Warren Stoddart, PDG de CC&L Financial Group.

« En joignant nos forces à celles de CC&L Financial Group, nous bénéficions non seulement d'un soutien opérationnel institutionnel et d'une distribution mondiale, mais aussi d'une culture commune de l'excellence qui renforcera sans aucun doute notre capacité à nous concentrer sur ce que nous faisons le mieux et à obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients », a ajouté Michael Mormile.

Ce partenariat, fondé sur une équipe solide et des principes communs, permet à FortWood et à CC&L Financial Group d'exploiter une classe d'actifs en pleine croissance et de nouvelles opportunités pour offrir de meilleurs résultats à leurs clients.

À propos de FortWood Capital

FortWood Capital est spécialisé dans les stratégies de crédit des marchés émergents gérées activement. En s'appuyant sur son expertise en matière d'investissement et sur un solide cadre de gestion des risques, FortWood exploite des marchés complexes et des environnements difficiles pour découvrir de la valeur. Basée à Greenwich, Connecticut, FortWood fait partie du CC&L Financial Group. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site fortwoodcapital.com .

À propos de Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd.

CC&L Financial Group est une société de gestion d'actifs indépendante, détenue par ses employés, qui s'associe à des professionnels de l'investissement pour créer et développer des entreprises de gestion d'actifs prospères. CC&L Financial Group propose, par l'intermédiaire de ses filiales, un large éventail de produits et de solutions de gestion d'investissements traditionnels et alternatifs à des clients institutionnels, fortunés et particuliers. Avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde et dans tout le Canada, CC&L Financial Group a plus de 40 ans d'histoire et ses filiales gèrent collectivement environ 90 milliards de dollars d'actifs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site cclgroup.com .

