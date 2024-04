Quanta System est une fois de plus au sommet des lasers urologiques : Quanta Magneto Technologytm





À l'occasion du 39e Congrès de l'Association européenne d'urologie EAU, Quanta System s'affirme comme un fabricant mondial de lasers de puissance aux côtés des médecins en dévoilant une solution qui change la donne dans le traitement des calculs : Quanta Magneto Technologytm

En route vers son 40e anniversaire, Quanta System reste fidèle à sa mission : innover pour améliorer la vie des gens dans le monde entier, avec la conviction inébranlable que le progrès est toujours possible. Le leader mondial des technologies laser collabore continuellement avec les professionnels de la santé, travaillant aux côtés des médecins pour faire progresser les soins de santé. C'est cet engagement qui est à l'origine de la dernière nouveauté de la famille Cyber Ho : Cyber Ho Magneto.

Cinq ans après le lancement des modes d'administration VaporTunnel® et VirtualBasket®, Cyber Ho lance maintenant une fonctionnalité sans précédent que le marché attendait : Quanta Magneto Technologytm. Ce chapitre épique de l'histoire des lasers urologiques offre une étincelle révolutionnaire qui galvanise la précision et la sécurité dans le traitement des calculs, permettant aux chirurgiens de relever en toute sécurité leurs défis quotidiens au bloc opératoire.

Olivier Traxer, professeur d'urologie et chef du service d'urologie à l'hôpital Tenon de l'université de la Sorbonne à Paris, partage son expérience : « Le Cyber Ho Magneto représente un bond en avant dans le domaine de l'urologie. Cette technologie a le potentiel d'améliorer considérablement les résultats pour les patients et de redéfinir les normes de traitement des calculs. »

Cyber Ho Magneto est d'ailleurs le premier système laser ayant maîtrisé la puissance de crête de l'holmium, en la transformant en une durée d'impulsion beaucoup plus longue qui permet d'obtenir un dépoussiérage supérieur d'un laser à fibre de thulium.

Magneto peut également être défini comme l'appareil tout-en-un répondant aux diverses exigences de l'urologie moderne.

Cesare Scoffone, chef du service d'urologie de l'hôpital Cottolengo de Turin, affirme : « L'effet Magneto rend ce laser polyvalent, doux, efficace et sûr pour la lithotritie des calculs urinaires et le traitement des tissus mous. Les réglages du laser holmium peuvent être parfaitement adaptés aux choix peropératoires, ce qui permet d'optimiser l'énucléation endoscopique de la prostate, la TURB en bloc des tumeurs de la vessie, le traitement des néoplasmes urothéliaux de l'appareil supérieur et l'incision des sténoses urétérales, urétrales et du col de la vessie. »

Préparez-vous à vivre une expérience unique et découvrez l'avenir de la technologie médicale au stand #B24 du salon #EAU2024 à Paris, du 5 au 8 avril 2024.

À propos de Quanta System

Depuis près de quarante ans, Quanta System, une société 100 % italienne distribuée dans le monde entier, est le point de référence pour la recherche, la conception et la fabrication de systèmes laser de pointe pour la chirurgie, la dermatologie et la médecine esthétique, ainsi que la conservation des oeuvres d'art.

En 2004, l'entreprise a rejoint El.En. SpA, un leader sur le marché du laser coté à l'Euronext STAR Milan (« STAR ») de la Bourse italienne et un partenaire de référence pour les établissements médicaux, les institutions et les acteurs de la santé engagés dans des projets scientifiques et de recherche au niveau mondial.

Conçus pour être utilisés par des médecins, des spécialistes et des cliniciens de la médecine réparatrice, les lasers Quanta System représentent aujourd'hui la référence absolue grâce à un large éventail d'applications.

Les systèmes laser sont entièrement fabriqués en Italie : de la recherche et développement à la production, l'ensemble du processus se déroule au siège de l'entreprise à Samarate (Varèse).

Quanta System est le partenaire de confiance, jour après jour, de tous les médecins dans toutes les parties du monde, grâce à sa capacité d'écoute, à la simplicité de ses débats et à la création de nouveaux systèmes répondant de plus en plus aux besoins réels des professionnels afin qu'ils puissent mieux soigner leurs patients, sans perdre de vue son objectif principal : contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

5 avril 2024 à 01:05

