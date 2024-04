Fermeture complète de l'autoroute 73, direction sud, à prévoir de soir et de nuit, à la hauteur de l'autoroute 20, à Lévis

Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur l'autoroute 15 (Décarie) en direction sud et sur le pont Papineau-Leblanc reliant Montréal et Laval. Ces...

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route de fermetures à venir en lien avec les travaux de construction de la bretelle aérienne et de réaménagement de la sortie du boulevard Industriel, qui ont redémarré....