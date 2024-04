Valeurs mobilières Banque Laurentienne annonce la vente d'actifs sous administration de sa division Services aux particuliers du courtage de plein exercice





MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - La Banque Laurentienne (TSX : LB) (la « Banque ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente en vue de vendre des actifs sous administration de sa division Services aux particuliers du courtage de plein exercice de Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VMBL) à iA Gestion privée de patrimoine inc., une filiale en propriété exclusive d'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Groupe financier »). iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada, dont le siège social est situé au Québec, et qui mène des activités aux États-Unis.

Cette transaction comprend le transfert d'environ 2 milliards $ d'actifs sous administration de VMBL à iA Gestion privée de patrimoine inc. La transaction devrait se clore cet été, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires applicables.

Le produit net de la transaction ne devrait pas être significatif pour la Banque.

La transaction s'inscrit dans l'orientation stratégique de la Banque Laurentienne qui consiste à simplifier son organisation et à se concentrer sur les secteurs d'activité dans lesquels elle peut se démarquer et être davantage compétitive.

