LTIMindtree s'associe à Aforza pour mettre en place une académie de formation





Aforza, le principal fournisseur de solutions cloud et mobile conçues pour l'industrie des produits de consommation, qui permet aux entreprises de toutes tailles de protéger leurs marges sur chaque canal, et LTIMindtree (NSE : LTIM, BSE : 540005), une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pour offrir une révolution numérique du CRM et du TPM à travers l'industrie des produits de consommation.

Le partenariat entre Aforza et LTIMindtree a pour but de soutenir les opérations frontales des fabricants et distributeurs de produits de consommation. Cette collaboration cherche à permettre aux entreprises de croître en réalisant des profits et de protéger leurs marges grâce à un contrôle complet des prix omnicanal. Elle permettra d'accéder à des informations en temps réel, améliorant ainsi la planification et les capacités de prise de décision. De plus, le partenariat promet d'augmenter la productivité sur le terrain tout au long de la chaîne de valeur en offrant une expérience utilisateur de haut niveau. Avec des applications mobiles hors ligne spécifiques à l'industrie, les professionnels peuvent travailler de n'importe où, assurant ainsi flexibilité et efficacité. L'initiative se focalisera également sur l'amélioration de la distribution, de la disponibilité, de l'exactitude des stocks et des taux de réalisation. De plus, elle fournira des mesures fiables pour gérer efficacement les problèmes de conformité et prévenir la fraude, assurant ainsi un environnement opérationnel sécurisé et conforme.

Nachiket Deshpande, directeur à temps plein et Chief Operating Officer de LTIMindtree a déclaré : « Nous croyons fermement à l'investissement dans nos talents pour rester en avance sur la courbe et assister nos clients dans le domaine des biens de consommation. Avec les innovations en IA d'Aforza et leurs capacités d'exécution de contenu numérique, la formation de nos consultants renforcera leurs compétences dans le domaine et améliorera leurs capacités de conseil et de mise en oeuvre. Nous voyons ce partenariat se développer et créer un écosystème de personnes bien formées et qualifiées qui apporteront des résultats exceptionnels à notre clientèle. »

« Ce partenariat stratégique marque un moment crucial dans notre engagement à fournir aux entreprises de produits de consommation, des solutions numériques de pointe », déclare Ed Butterworth, Directeur commercial & co-fondateur d'Aforza. « En combinant l'expertise spécifique à l'industrie d'Aforza et le leadership en matière de transformation numérique de LTIMindtree, nous offrirons une valeur sans pareil à nos clients, favorisant la croissance, l'innovation et le succès durable. »

LTIMindtree a créé l'académie de formation Aforza, avec l'équipe Customer Success Enablement d'Aforza, pour former et certifier virtuellement un groupe complet de consultants de l'industrie. Il s'agit là d'un élément clé pour assurer la réussite et la confiance des clients. Collectivement, Aforza et LTIMindtree se consacreront à des segments clés de l'industrie des produits de consommation, notamment la beauté, les soins de santé, les marques de luxe et l'alimentation et les boissons.

À propos d'Aforza

Aforza aide les entreprises de produits de consommation à croître en toute confiance et à assurer leurs marges en période d'incertitude grâce à une suite d'applications mobiles et cloud conçues pour l'industrie. Aforza met en relation les équipes de planification commerciale et de vente sur le terrain pour résoudre les problèmes d'érosion des marges, d'opportunités de revenus manquées et de dépenses commerciales improductives. Le produit Aforza est prêt à l'emploi et peut être mis en oeuvre en quelques semaines. Les applications mobiles fonctionnent hors ligne et sont dotées d'une intelligence de pointe sur les appareils Apple iOS et Android. Aforza est construit sur les plateformes Salesforce et Google Cloud, ce qui signifie que nous pouvons évoluer rapidement et offrir une innovation continue avec 3 versions par an. Le succès des clients est la priorité absolue d'Aforza, et nous sommes fiers de bénéficier de la confiance d'entreprises de produits de grande consommation dans plus de 40 pays, parmi lesquelles on compte des brasseries de premier plan, des fabricants de produits alimentaires et de boissons, des entreprises de soins de santé grand public et des distributeurs de premier plan. Pour en savoir plus, visitez www.aforza.com

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques permettant aux entreprises de divers secteurs de repenser leurs modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation, et d'optimiser la croissance en s'appuyant sur les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une expertise sectorielle et technologique approfondie pour renforcer la différenciation concurrentielle, les expériences client, et les résultats commerciaux dans un monde convergeant. Comptant plus de 82 000 professionnels talentueux et entrepreneuriaux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, allie les capacités éprouvées des anciens Larsen & Toubro Infotech et Mindtree afin de relever les défis commerciaux les plus complexes et de fournir une transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.ltimindtree.com/

4 avril 2024 à 13:20

