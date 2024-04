Avis aux médias - La secrétaire parlementaire Brière annonce un soutien pour des solutions innovantes dans le secteur agricole





OTTAWA, ON, le 4 avril 2024 /CNW/ - Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé et députée de Sherbrooke, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera des aides financières pour cinq projets dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada afin de favoriser l'innovation en agriculture.

Date

Le 5 avril 2024

Heure

10 h 30 (HNE)

Lieu

Exonetik

3500, boulevard Industriel

Sherbrooke, QC J1L 1V8

Remarques pour les médias

Des espaces de stationnement sont disponibles sur le site.

Veuillez prévoir du temps pour vous enregistrer à la réception et vous installer avec votre caméra ou votre microphone avant le début de la conférence de presse.

Vous êtes invités à assister à une démonstration à la suite de la conférence de presse.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

4 avril 2024 à 11:22

Communiqué envoyé leet diffusé par :