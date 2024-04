Valsoft Corporation fait son entrée dans le secteur des logiciels de gestion des ventes grâce à l'acquisition de WeSuite





Cette récente acquisition renforce sa position dans le secteur vertical de la sécurité et des systèmes d'alarme

MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / le 4 avril 2024 / Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »)), société montréalaise spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées, est heureuse d'annoncer l'acquisition de WeSuite, chef de file des solutions logicielles de gestion des ventes dans les secteurs de la sécurité et des services technologiques.

Depuis sa création en 2008, WeSuite est à l'origine de la transformation de la gestion des ventes grâce à des solutions complètes qui rationalisent des processus complexes. Innovante, la suite propose d'abord la plateforme WeOpportunity, conçue pour stimuler la prospection commerciale, la génération d'occasions d'affaires (leads) et la gestion du pipeline de ventes, ce qui permet aux entreprises d'en faire un suivi discipliné dans un marché concurrentiel. WeEstimate constitue un autre module de la suite. Il offre aux équipes de vente la main-mise sur la configuration, la tarification et les devis, ce que vient compléter un cadre de gestion des approbations, contrats et commissions. QuoteAnywhere est pour sa part destiné aux professionnels de la vente sur le terrain. On leur propose des devis interactifs en temps réel grâce à la visualisation et au positionnement des produits. L'ensemble de ces modules mettent en évidence le dévouement de WeSuite en matière d'innovation et sa volonté d'offrir aux clients et partenaires les outils dont ils ont besoin pour prospérer dans un environnement commercial dynamique.

« Notre objectif est d'assurer l'avenir de notre équipe incroyable et dévouée, et de continuer à fournir à nos clients les meilleurs logiciels qui ont font la renommée de WeSuite », ont déclaré Tracy Larson, présidente, et Michael Fazio, chef des technologies, dans un communiqué commun. « Nous sommes très heureux de faire partie d'une entreprise qui enrichira notre patrimoine logiciel grâce à sa présence mondiale dans le secteur des applications de sécurité.

Dans la continuité d'une direction exceptionnelle et d'un esprit d'innovation qui font partie intégrante des réalisations de WeSuite, Valsoft est heureuse de confirmer que les fondateurs Tracy et Michael conserveront leurs fonctions actuelles au sein de la fime suivant son acquisition.

« Nous sommes ravis des possibilités que générera WeSuite au sein de notre portefeuille de gestion des ventes, s'enthousiame Gustavo Vargas, partenaire exploitant de la branche opérationnelle de Valsoft, Aspire Software. L'engagement inégalé de WeSuite en matière de satisfaction de la clientèle, de même que la qualité de ses produits et la solide vision de son équipe de direction ouvriront d'intéressantes perspectives pour les clients, les employés et les autres entreprises de Valsoft dans des secteurs connexes. »

Cette récente acquisition constitue une percée pour Valsoft dans le secteur des logiciels de gestion des ventes, mais vient consolider son offre dans le segment de la sécurité. En collaboration avec Aspire Software, division opérationnelle de Valsoft, WeSuite aura la possibilité de renforcer sa présence sur le marché tout en étant idéalement positionnée pour améliorer ses produits et services en s'appuyant sur le réseau de Valsoft.

À propos de WeSuite :

Créée en 2008, WeSuite propose une suite logicielle de gestion des ventes adaptée aux secteurs de la sécurité électronique et de l'intégration technologique. Cofondée par Tracy Larson (présidente) et Michael Fazio (directeur technique), l'entreprise avait pour objectif premier de rationaliser le processus d'établissement des devis dans un secteur caractérisé par d'importantes fluctuations de prix. https://www.wesuite.com/

À propos de Valsoft Corporation :

Valsoft Corporation est spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles offrant des solutions indispensables dans différents marchés verticaux. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Contrairement aux sociétés de financement par capitaux propres et de capital risque, Valsoft cherche à acquérir et à conserver indéfiniment de telles firmes pour créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec les dirigeants en place et la clientèle. Pour de plus amples renseignements : www.valsoftcorp.com.

Valsoft était représentée à l'interne par l'avocat-conseil Ambra Del Busso, l'avocat général David Felicissimo, et la technicienne juridique Elisa Marcon. WeSuite LLC était représenté par Priolet & Associates, P.C.

Contact pour les médias

Communications et relations publiques

Valsoft Corporation

[email protected]

LA SOURCE: Valsoft Corp.

4 avril 2024 à 11:18

