Sondage : Le recrutement en début de carrière se maintiendra pendant la période de remise de diplômes de 2024





64 % des entreprises envisagent d'embaucher des professionnels de niveau débutant au premier semestre de 2024

Une étude révèle les besoins d'embauche selon la profession et la taille de l'entreprise

TORONTO, le 4 avril 2024 /CNW/ - Selon une étude effectuée par Robert Half, cabinet mondial de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, les professionnels qui se joindront à la population active en 2024 peuvent s'attendre à un marché de l'embauche dynamique. Selon un sondage récent, 64 % des entreprises ont déclaré qu'elles envisagent d'embaucher des professionnels de niveau débutant, généralement définis comme des personnes ayant de 0 à 2 ans d'expérience, au cours du premier semestre de 2024.

Perspectives pour les professionnels débutants

Stratégies d'embauche par profession Soutien administratif et à la clientèle 70 % Services juridiques 67 % Marketing et création 66 % Ressources humaines 66 % Technologie 57 % Finances et comptabilité 56 %

Stratégies d'embauche selon la taille de l'entreprise Petite (moins de 100 employés) 55 % Moyenne (de 100 à 999 employés) 65 % Grande (1 000 employés et plus) 65 %

« L'intégration de professionnels en début de carrière dans votre entreprise peut être une mesure d'embauche stratégique », a déclaré Koula Vasilopoulos, première directrice générale chez Robert Half au Canada. « Les récents diplômés et autres professionnels débutants peuvent apporter de nouvelles idées et un nouvel enthousiasme, des compétences et des perspectives différentes, et ont un grand potentiel pour contribuer aux entreprises de façon novatrice et significative. »

Le manque de formation et d'orientation crée des défis associés à l'embauche de professionnels de niveau débutant

Dans un autre sondage de Robert Half où l'on a demandé aux professionnels quels étaient les défis auxquels ils étaient confrontés en tant qu'employés de premier échelon, ces derniers ont mentionné le sentiment de ne pas être bien rémunérés (39 %), le fait de ne pas avoir de mentor désigné (34 %) et le manque de formation pour effectuer les tâches clés (33 %).

« Lorsqu'ils cherchent et commencent un nouvel emploi, les travailleurs devraient chercher à obtenir une rémunération appropriée, s'assurer de poser des questions sur les possibilités de mentorat, se concentrer sur la création de liens par le réseautage et réclamer le soutien dont ils ont besoin pendant la formation », a ajouté madame Vasilopoulos.

Postes où les professionnels débutants sont bien rémunérés

Le Guide salarial de 2024 de Robert Half présente les tendances en matière d'emploi et les salaires de départ pour des centaines de postes. Voici un aperçu de certains postes de premier échelon offrant de bons salaires de départ dans les secteurs appuyés par Robert Half.

Poste Salaire de départ moyen (Du 25e au 50e centile) Comptable spécialisé(e) en rapports financiers de premier échelon De 68 000 $ à 80 750 $ Coordonnateur(trice) du marketing De 50 750 $ à 61 500 $ Coordonnateur(trice) des RH De 49 000 $ à 55 000 $ Soutien technique (niveau 1) De 47 000 $ à 56 500 $ Adjoint(e) administratif(tive) au premier échelon De 45 500 $ à 49 500 $ Auxiliaire judiciaire (de 0 à 3 ans d'expérience) De 40 500 $ à 48 000 $ *25e centile : Nouvelles fonctions, avec peu ou pas d'expérience?; nécessite plus que des instructions ou une supervision à l'occasion pour accomplir les tâches quotidiennes *50e centile : Possède l'expérience nécessaire pour s'acquitter de façon constante de ses responsabilités essentielles sans supervision directe?; est très à l'aise avec les processus et les sujets associés au poste

À propos de l'étude

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par une firme de sondage indépendante du 1er au 20 novembre 2023 et du 4 au 11 mars 2024. Ils comprennent les réponses de plus de 1 094 gestionnaires ayant des responsabilités d'embauche dans les domaines des finances et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, des services juridiques, du soutien administratif et à la clientèle, ainsi que des ressources humaines dans des entreprises comptant 20 employés ou plus au Canada, et de 609 professionnels partout au Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde.

4 avril 2024 à 11:06

