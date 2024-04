DEBIOPHARM PRÉSENTERA LES RÉSULTATS DE SES RECHERCHES SUR LES INHIBITEURS DE LA DDR AU CONGRÈS ANNUEL 2024 DE L'AACR À SAN DIEGO

Présentations de posters AACR 2024 Molécule Debiopharm Titre Présentatrice/présentateur

Lun. 8 avril Affichage du poster : 9h00-12h30 Abstract # : CT064 Section de posters : 48 Panneau d'affichage # : 14 Debio 0123 Impact of food and high gastric pH on the bioavailability of the WEE1 inhibitor Debio 0123 assessed in a Phase 1 dose escalation study (Évaluation de l'impact de la nourriture et d'un pH gastrique élevé sur la biodisponibilité de l'inhibiteur de WEE1 Debio 0123 dans le cadre d'une étude d'escalade de dose de phase 1) Anne Bellon, responsable de la pharmacologie clinique

Lun. 8 avril

Affichage du poster : 13h30-17h00 Abstract # : 3370 Section de posters : 29 Panneau d'affichage # : 27 Debio 0123 Anti-tumor activity of Debio 0123 in combination with sacituzumab govitecan in preclinical models of breast cancer (Activité antitumorale de Debio 0123 en association avec le sacituzumab govitecan dans des modèles précliniques de cancer du sein) Luke Piggott, scientifique principal

Mar. 9 avril

Affichage du poster : 13h30-17h00 Abstract # : 6507 Section de posters : 46 Panneau d'affichage # : 24 Debio 0123 Simulation driven identification of combination for the WEE1 inhibitor Debio 0123 results in synergistic effect with cabozantinib validated in vivo (L'identification par simulation d'un partenaire d'association pour l'inhibiteur de WEE1 Debio 0123 montre un effet synergique avec le cabozantinib validé in vivo) Luke Piggott, scientifique principal & Turbine AI