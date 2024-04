Améliorer la qualité des soins et l'accessibilité aux soins : Déclaration de Montréal sur les soins de santé pertinents





MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) lance aujourd'hui la Déclaration de Montréal sur les soins de santé pertinents. « Cette Déclaration ouvre la voie pour faire de la pertinence un des piliers du système de santé et de services sociaux au Québec », déclare le président du CQMF, le Dr Alain Papineau.

La pertinence clinique priorise les soins qui ont le potentiel d'améliorer de façon substantielle la santé et la qualité de vie de la personne soignée, favorisant ainsi un meilleur accès aux soins à toutes et à tous. Cette utilisation judicieuse des ressources passe nécessairement par un dialogue où la personne devient partenaire des décisions qui la concernent. En comprenant les avantages et les inconvénients des tests et des traitements proposés, c'est en pleine connaissance de cause que les choix se font.

Pour les professionnelles et professionnels de la santé, choisir la pertinence des soins c'est reconnaître qu'un excès de tests entraîne des découvertes fortuites, du surdiagnostic et du surtraitement. « En faire plus ce n'est pas toujours mieux pour les patientes et patients et pour le système de santé », souligne le Dr René Wittmer, président du comité directeur de Choisir avec soin Québec. Élément essentiel de nos actions en santé pour assurer le bien-être de l'ensemble de la population, la pertinence des soins a de plus une valeur écoresponsable.

Partenaires de la Déclaration

La Déclaration de Montréal sur les soins de santé pertinents interpelle à une transformation du discours ambiant qu'il soit politique, académique, sociétal ou médiatique. La surutilisation est un enjeu autour duquel il faut se mobiliser. Nous devons, ensemble, choisir la pertinence, et ce, au bénéfice de la santé de nos collectivités et pour la pérennité de notre système de santé et de services sociaux. Nous invitons les organisations intéressées à appuyer la Déclaration à communiquer avec nous à [email protected].

À propos

4 avril 2024 à 08:00

