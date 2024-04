Nagase Viita reçoit la médaille « Platine » la plus élevée d'Ecovadis pour la durabilité





OKAYAMA, Japon, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- Nagase Viita Co., Ltd., un membre du groupe NAGASE dont le siège social est situé à Okayama, au Japon, a reçu la médaille « Platine » la plus élevée à la suite d'une enquête de durabilité menée par EcoVadis SAS (France), l'un des fournisseurs les plus fiables au monde en matière d'évaluation de la durabilité des entreprises pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. La médaille « Platine » est attribuée aux entreprises qui se classent parmi les 1 % les plus performantes de toutes les entreprises éligibles.

Image :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104815/202403298779/_prw_PI1fl_H72Ovpu6.png

EcoVadis évalue des fournisseurs opérant dans plus de 180 pays et dans plus de 220 secteurs d'activité, et les résultats d'évaluation sont testés sur plus de 130 000 entreprises. EcoVadis procède à des évaluations et à des examens objectifs de la durabilité des entreprises par le biais d'études et d'analyses indépendantes, en notant les performances des politiques, des mesures et des résultats d'une entreprise sur quatre thèmes liés à la durabilité : Environnement, Social et Droits humains, Éthique et Achats Responsables. Nagase Viita a obtenu une médaille d'or en 2022 et une médaille d'argent en 2023.

Lors de ce dernier examen, la société a amélioré ses scores dans les domaines de la politique environnementale et des mesures de mise en oeuvre, de la politique en matière de travail et de droits humains, ainsi que de la politique, des actions et des résultats en matière d'achats durables. En outre, Nagase Viita a également été reconnu pour son « utilisation de matériaux d'entrée respectueux de l'environnement ou biosourcés », dont les résultats d'évaluation lui ont permis d'obtenir une médaille « Platine » cette fois-ci.

Nagase Viita s'est engagé dans l'objectif plus large de contribuer aux ODD (Objectifs de développement durable) pour réaliser une société durable à travers ses activités commerciales. Encouragé par cette médaille Platine, Nagase Viita continuera de promouvoir des mesures visant à résoudre les problèmes sociaux, à améliorer sa valeur d'entreprise et à continuer d'être convoité par ses parties prenantes.

Commentaires : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202403298779-O1-4j15545J.pdf

À propos de Nagase Viita Co., Ltd. :

Créé à l'origine en 1883, Nagase Viita Co., Ltd. (anciennement Hayashibara Co., Ltd.) a commencé son parcours en tant que fabricant de sirop. Au fil des ans, il est devenu un pionnier dans l'exploitation du potentiel de la nature, se spécialisant dans les produits utilisant des micro-organismes et des enzymes. Aujourd'hui, son portefeuille couvre un large éventail de matériaux fonctionnels, destinés à des secteurs allant de l'alimentation aux soins personnels en passant par les produits pharmaceutiques, l'industrie et l'agriculture.

Le 1er avril 2024, la société a été officiellement rebaptisée Nagase Viita. Le nouveau nom incarne la synergie collaborative entre les entités du groupe NAGASE, qui se consacrent à la fourniture de produits innovants et de propositions de valeur à l'échelle mondiale.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site : https://group.nagase.com/viita/en/

4 avril 2024 à 02:52

Communiqué envoyé leet diffusé par :