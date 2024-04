Le groupe Turacoz présente son expertise en communication médicale au salon BioEurope Spring 2024 à Barcelone

Nagase Viita Co., Ltd., un membre du groupe NAGASE dont le siège social est situé à Okayama, au Japon, a reçu la médaille « Platine » la plus élevée à la suite d'une enquête de durabilité menée par EcoVadis SAS (France), l'un des fournisseurs les...

Récemment, le principal média chinois, « People's Daily », a publié un article en première page intitulé « Climb 'High' to 'New' and Cultivate New Momentum for Development », qui a présenté les nouvelles réalisations du groupe Guide en matière de...