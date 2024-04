Les récits de la Guerre froide volent la vedette dans une nouvelle exposition





OTTAWA, ON, le 4 avril 2024 /CNW/ - Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada est ravie de dévoiler la plus récente exposition au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, La Guerre froide. L'exposition explore une période instable de l'histoire, laquelle a été marquée par des tensions internationales, de l'espionnage et la menace d'une attaque nucléaire. Il s'agit également d'une époque de grand changement technologique et social pour l'Aviation royale canadienne (ARC), partout au Canada et ailleurs dans le monde.

Les visiteurs feront un voyage dans cette ère tumultueuse qui a défini la géopolitique mondiale pendant plus d'un demi-siècle. L'exposition, qui présente de rares artefacts et des avions emblématiques de la Guerre froide, captivera les visiteurs de tous âges grâce à des éléments interactifs et à la découverte de récits personnels dans l'ombre des grands titres. L'exposition est composée de cinq sections comptant une expérience d'un abri antiatomique, des éléments interactifs sous forme de questionnaires, un élément interactif de chiffrage qui met les visiteurs au défi de décoder un message crypté et une visite numérique de la gare secondaire DEW au Yukon. L'exposition exprime l'impact qu'a eu la Guerre froide comme ère de transformation pour les forces aériennes canadiennes et encourage les visiteurs à faire des liens entre le passé et le présent.

La Guerre froide a été développée avec la collaboration et le soutien de diverses organisations publiques, privées et scolaires, dont la Fondation Ingenium, la Minière Osisko, la Fondation Kenneth M. Molson, la National Aviation Museum Society, le Conseil national de recherches du Canada, CAE, le Collège Algonquin et l'Aviation royale canadienne. L'exposition marque le 100e anniversaire de l'ARC qui est célébré en 2024.

Citations

« Nous sommes enchantés de faire découvrir aux visiteurs la vaste gamme de récits présentés dans la nouvelle exposition La Guerre froide au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Cette exposition génère une plus grande appréciation du patrimoine de l'aviation canadienne et explore le rôle essentiel de l'aviation dans la vie des Canadiens. Elle permet aux visiteurs de se voir représentés dans les récits que le Musée raconte sur l'importance de l'aviation dans la croissance et la prospérité de ce pays. »

- Christopher Kitzan, directeur général du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada

« Cette exposition sur la Guerre froide rassemble une sélection fantastique d'avions et d'artefacts exceptionnels qui illustrent une période incroyablement difficile, mais dynamique de l'histoire de l'Aviation royale canadienne. L'ARC a toujours été plus que nos avions et le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada a surpassé les attentes pour présenter le facteur humain, saisissant le travail réalisé, les initiatives visant à trouver des solutions à de nouveaux problèmes et les difficultés rencontrées pour protéger le Canada et nos alliés dans un monde d'après-guerre.

Si la Deuxième Guerre mondiale a été le moment où l'ARC a fait preuve de courage, la Guerre froide a prouvé au monde entier qu'avec les bonnes personnes et le bon équipement, et avec le soutien des familles et des amis, le personnel de l'Aviation royale canadienne peut accomplir pratiquement n'importe quoi. »

Lieutenant-général, Eric Kenny - Commandant, ARC

À propos d'Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium administre les trois musées nationaux des sciences et de l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son Centre Ingenium abrite une collection exceptionnelle d'artefacts, un institut de recherche et le Labo d'innovation numérique. Nos musées, notre contenu numérique intéressant, nos programmes communautaires, nos expositions itinérantes et nos espaces collaboratifs permettent d'éduquer, de divertir et de captiver des publics partout au Canada et ailleurs dans le monde. Notre mandat vise à apporter culture scientifique et inspiration aux gens du Canada, peu importe leur âge, leur capacité, leur identité ou leur milieu.

SOURCE Ingenium

4 avril 2024 à 00:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :