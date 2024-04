La ministre Caroline Proulx salue la nomination de Mme Caroline Lepage au poste de présidente-directrice générale du Centre des congrès de Québec





QUÉBEC, le 3 avril 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, salue l'arrivée de Mme Caroline Lepage au poste de présidente-directrice générale du Centre des congrès de Québec et remercie son prédécesseur, M. Pierre-Michel Bouchard, pour sa contribution.

La nomination de Mme Lepage, dont l'entrée en fonction est prévue le 8 avril 2024, a été confirmée par le Conseil des ministres aujourd'hui. Elle occupait précédemment le poste de directrice générale de la Fondation Y.W.C.A. de Québec et a notamment une expérience riche en matière de développement des affaires, tant à l'échelle du Québec qu'à l'international.

Mme Lepage sera appelée à contribuer à l'atteinte des cibles ambitieuses que s'est fixées le ministère du Tourisme pour le développement du tourisme d'affaires, dont les retombées sont importantes pour l'industrie. Il fait d'ailleurs partie des filières à haut potentiel identifiées dans le Plan stratégique 2023-2027 du Ministère pour contribuer à la croissance de cette dernière au Québec. Une des cibles du plan prévoit que les recettes provenant du tourisme d'affaires s'élèveront à 2,5 milliards de dollars en 2026-2027.

À la tête de l'organisation depuis 2007, M. Bouchard a pris part au développement du Centre des congrès de Québec, aujourd'hui un incontournable en tourisme d'affaires sur le territoire. Il aura contribué, entre autres, à assurer la reprise rapide des activités après la pandémie de COVID-19, à faire grimper les revenus d'événements et à ce que le Centre des congrès de Québec obtienne plusieurs certifications en développement durable.

Citation :

« J'ai déjà très hâte de travailler avec Mme Lepage, première femme à la tête du Centre des congrès de Québec. Je suis convaincue qu'elle saura tirer profit du rôle de porte d'entrée de la région de Québec afin de poursuivre la croissance de l'établissement et des retombées économiques liées au tourisme d'affaires dans la région. Je tiens à remercier M. Bouchard pour ses années à la tête de l'organisation et je lui souhaite le meilleur des succès pour la suite. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

