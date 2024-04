Sinopec et TotalEnergies signent un accord pour la production de carburant d'aviation durable





BEIJING, le 3 avril 2024 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG:0386, « Sinopec ») a signé un accord historique avec TotalEnergies à Beijing, dans le cadre d'une coentreprise visant à produire du carburant d'aviation durable (SAF) à partir d'huiles usées dans l'une des raffineries de Sinopec. Le partenariat vise à atteindre une capacité de production annuelle de 230 000 tonnes, avec la nouvelle chaîne de production en coopération avec les deux entités.

Le président de Sinopec, Ma Yongsheng, a salué cet effort conjoint comme une étape cruciale vers l'avant, notant : « Grâce à l'intégration de la technologie spécialisée de biocarburant de Sinopec (SRJET) et à notre volonté d'améliorer la qualité et l'efficacité de nos actifs, ainsi qu'au rôle de leader de TotalEnergies dans la production de SAF en Europe, nous sommes bien équipés pour fournir des solutions supérieures vertes et à faible émission de carbone dans le monde entier. »

Patrick Pouyanné, président et chef de la direction de TotalEnergies, s'est dit enthousiaste à l'idée de s'associer à Sinopec, un acteur majeur de l'industrie mondiale du raffinage, pour fabriquer du SAF en Chine et établir une chaîne de valeur de carburant d'aviation durable. « Ce projet est au coeur de la stratégie de transformation de TotalEnergies visant à soutenir les efforts de réduction de l'empreinte carbone du secteur de l'aviation. L'entreprise s'est fixé un objectif ambitieux de produire 1,5 million de tonnes de SAF par an d'ici 2030. »

Depuis des années, Sinopec se consacre à faire progresser le développement de l'industrie du biocarburant en Chine. Le biocarburant est classé dans la catégorie des SAF produits à partir de ressources renouvelables offrant jusqu'à plus de 50 % de réduction des émissions de CO 2 tout au long de son cycle de vie comparativement aux carburéacteurs conventionnels à base de pétrole. En 2009, Sinopec a mis au point avec succès sa technologie de production de biocarburant garantissant les droits de propriété intellectuelle, puis a produit pour la première fois des biocarburants homologués en décembre 2011. Les vols d'essai à l'aéroport Hongqiao de Shanghai ont été couronnés de succès en avril 2013; les vols commerciaux entre Shanghai et Beijing ont été effectués en 2015; les vols transocéaniques entre Beijing et Chicago ont eu lieu en 2017, ce qui a fait de la Chine le premier pays asiatique et le quatrième pays au monde à posséder ses propres capacités de développement de technologie de biocarburant.

En mai 2022, la première usine de biocarburant à échelle industrielle de la Chine a commencé la production pilote à Zhenhai Refining & Chemicals, ce qui lui a permis d'obtenir la première certification globale en Asie de carburant d'aviation durable à base de biomasse de la Table ronde pour les biocarburants durables plus tard au cours de l'année, suivie de certificats de navigabilité pour la production nationale à grande échelle de biocarburéacteurs en septembre .

Le jour de la signature de l'accord de coopération avec TotalEnergies pour le carburéacteur, Sinopec a également signé un protocole d'entente avec le ministère du Commerce de la Thaïlande à Bangkok dans le but d'améliorer davantage les collaborations en matière de promotion de produits et d'expansion du marché.

