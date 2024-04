Veristat rejoint l'Alliance for Regenerative Medicine (ARM) pour contribuer à la résolution des problèmes critiques ayant une incidence sur le secteur des thérapies innovantes





Veristat, l'ORC « science d'abord » de services complets et de conseil, a annoncé avoir rejoint l'Alliance for Regenerative Medicine (ARM, Alliance pour la médecine régénérative), la principale organisation internationale de défense des avantages des thérapies cellulaires et géniques pour les patients, les systèmes de soins de santé et la société. Cette annonce intervient une semaine avant la participation de l'équipe dirigeante de Veristat à la réunion de la cellule « Cell & Gene on the Med » (#MeetingOnTheMed) de l'ARM qui se tiendra à Rome, en Italie.

« Les thérapies innovantes ont prouvé qu'elles possèdent de nombreux avantages pour les patients confrontés à des maladies rares et ultra-rares, auxquelles nous consacrons 35% de nos travaux », a déclaré Patrick Flanagan, PDG de Veristat. « Veristat est fière d'avoir soutenu le développement de la première thérapie génique approuvée en Europe. Le potentiel transformationnel des thérapies avancées continue d'évoluer au plan scientifique et thérapeutique. C'est pourquoi nous sommes ravis de nous joindre à l'ARM pour défendre ensemble une feuille de route visant à éliminer les obstacles cliniques et réglementaires et les problèmes de remboursement afin que les patients y aient plus facilement accès. »

L'ARM compte plus de 475 membres dans 25 pays, parmi lesquels des sociétés de biotechnologie émergentes et établies, des instituts de recherche et des organisations de patients. La mission de l'ARM consiste à favoriser le développement de thérapies avancées et la modernisation des systèmes de soins de santé afin que les patients bénéficient de traitements potentiels durables et curatifs.

« Depuis le démarrage de nos activités il y a 30 ans, le facteur clé de succès de Veristat c'est notre façon d'accélérer les innovations thérapeutiques de pointe, une démarche très différente des méthodes traditionnelles de développement de médicaments », a déclaré le Dr John Balser, fondateur de Veristat, président et directeur des statistiques. « Je suis heureux que nous nous soyons associés à l'ARM pour contribuer à aligner la conception, l'exécution, l'analyse et la soumission réglementaire des essais cliniques sur les avancées scientifiques. »

Dans le cadre de leurs capacités cliniques, biométriques, réglementaires et post-commercialisation intégrées, les experts de Veristat utilisent la façon de penser « science-first » (#Veristat) pour résoudre les problèmes, définir des stratégies, repérer et prévoir les aléas et faire progresser les essais cliniques de thérapies innovantes rares et complexes.

Au cours des cinq dernières années, Veristat a directement soutenu les travaux suivants :

Plus de 350 essais cliniques et projets de consultation concernant des maladies rares/ultra-rares

Préparation de plus de 40 demandes de commercialisation liées à des maladies rares

Une centaine d'essais cliniques et projets de consultation concernant des cancers rares

Plus de 130 essais cliniques de thérapie cellulaire et génique et projets de consultation

« Nous sommes ravis d'accueillir Veristat en tant que membre. La Société apporte son expertise scientifique à notre organisation et nous accompagnera efficacement vers un avenir où davantage de thérapies innovantes seront mises sur le marché pour le bien des patients », a déclaré Laura Stringham, vice-présidente, Adhésions et Événements, ARM.

À propos de Veristat

Veristat est la « Science-First CROtm and Consultancy » qui propose des services complets d'exécution des essais cliniques, d'affaires réglementaires et de sécurité et des services de conseils stratégiques pour faire progresser rapidement le développement, l'approbation et la commercialisation des thérapies innovantes dans le monde entier. Forte de ses 30 ans d'expérience de la résolution des défis cliniques, statistiques et réglementaires spécifiques et complexes des sponsors, les experts science-first de Veristat fournissent rapidement des résultats axés sur la qualité et des solutions adaptées aux besoins des patients, des sites d'essais cliniques, des régulateurs, des équipes de sponsors et des parties prenantes clés.

L'accent mis par Veristat sur le développement de nouveaux médicaments a conduit au succès lorsqu'il s'agit de traiter tout événement inconnu, du plus simple au plus complexe, pouvant surgir dans de nombreux domaines thérapeutiques, y compris les maladies rares/ultra-rares, les thérapies innovantes, l'oncologie et les produits biologiques, notamment les thérapies cellulaires et géniques (#cellandgenetherapy), pour permettre aux sponsors de réussir et de prolonger et sauver la vie des patients. Les sponsors collaborent avec les experts science-first de Veristat dévoués à leur tâche. Pour Veristat, il ne s'agit pas de faire des affaires, mais de servir des personnes.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

3 avril 2024 à 15:20

