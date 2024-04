Conformation-X Therapeutics se dévoile et obtient un financement de plus de 13,5 millions de dollars pour promouvoir son pipeline innovant en immuno-oncologie





Conformation-X Therapeutics, LLC, une société de développement de médicaments axés sur l'immuno-oncologie, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait clôturé une tranche de financement sursouscrite de 3,65 millions de dollars, ce qui porte à plus de 13,5 millions de dollars le total des fonds levés depuis la création de la société. Celle-ci a dévoilé ses principaux actifs en présentant des études de preuve de concept ex vivo et in vivo réussies pour ses programmes HHLA2 et IL18BP, marquant ainsi des étapes cruciales dans le processus de développement de médicaments anticancéreux.

S'inspirant du rôle fondamental de la conformation des protéines dans la biologie des maladies et l'efficacité des médicaments, Conformation-X applique une précision inégalée au développement de nouveaux inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. La société est en train de créer un portefeuille complet de produits thérapeutiques différenciés qui s'attaquent aux mécanismes du cancer ayant échappé aux traitements existants.

« Les limites des thérapies de points de contrôle actuelles sont évidentes, car elles ne ciblent pas entièrement le spectre diversifié des mécanismes associés à la non-réponse et à la résistance au traitement », déclare le Dr Ali H. Munawar, directeur général de Conformation-X Therapeutics.

Malgré le rôle essentiel des inhibiteurs de PD-1/PD-L1 dans l'immunothérapie du cancer, plusieurs études cliniques évaluées par des pairs ont montré que le taux de réponse global dans divers cancers reste inférieur ou égal à 20 %. Les patients qui résistent aux thérapies conventionnelles des points de contrôle sont confrontés à toute une série de défis. Il s'agit notamment de tumeurs intrinsèquement peu immunogènes, moins susceptibles de déclencher une réponse immunitaire, et de l'exclusion immunitaire, qui empêche les cellules immunitaires de pénétrer dans le microenvironnement tumoral (TME). Des paysages génétiques complexes comprenant des facteurs oncogéniques et des modifications épigénétiques contribuent en outre à l'évasion immunitaire et influencent les résultats du traitement.

Le Dr Munawar ajoute : « Nous sommes déterminés à mettre au point des options thérapeutiques alternatives pour ces patients en ciblant de nouvelles voies biologiques et moléculaires. Ces tranches de financement successives témoignent de la confiance de nos investisseurs dans l'innovation et la rigueur qui sous-tendent nos efforts. »

Cette récente injection de capitaux permet à la société d'accélérer les études translationnelles de son actif principal et facilite l'expansion de son portefeuille de produits. Le pipeline de la société englobe diverses classes de médicaments cibles, allant au-delà du paysage actuel des points de contrôle immunitaires pour inclure de nouveaux points de contrôle solubles et épigénétiques, tout en continuant à innover au sein de la famille des récepteurs B-7.

« Le ciblage thérapeutique sélectif de HHLA2 démontre la profonde compréhension de notre équipe de la relation complexe structure-fonction et du rôle critique que HHLA2 joue dans l'évasion immunitaire des tumeurs. Notre travail met en évidence la force de la plateforme de découverte de médicaments de Conformation-X », déclare le Dr Stephen Weeks, directeur principal de la biologie structurelle et de la biophysique.

À propos de Conformation-X Therapeutics

Conformation-X utilise une plateforme de découverte exclusive enrichie par des connaissances structurelles pour mettre au point des produits thérapeutiques aux mécanismes d'action novateurs. La société développe un portefeuille diversifié d'immunothérapies qui activent à la fois les bras innés et adaptatifs du système immunitaire. Le premier actif préclinique de la société comprend un puissant inhibiteur de HHLA2 qui restaure sélectivement son effet immunosuppresseur avec une application dans les cancers PD1/PDL1-négatifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.conformationx.com.

Conformation-X Therapeutics est une société privée indépendante de recherche et développement (R&D) affiliée à la plateforme de découverte de Pledge Therapeutics.

À propos de Pledge Therapeutics

Le siège de Pledge Therapeutics se trouve dans le Grand Boston et une deuxième succursale de R&D se trouve à Louvain, en Belgique. Pledge exploite une plateforme de pointe qui fusionne la conception de médicaments basée sur la structure et la biophysique, facilitant ainsi les percées dans la conception de traitements pour des cibles thérapeutiques difficiles.

Pledge est fondée sur une éthique de collaboration, s'appuyant sur un réseau d'entrepreneurs expérimentés en sciences de la vie, de cliniciens et de chercheurs. Sous l'égide de sa direction, Pledge réunit deux entreprises biotechnologiques indépendantes : Orthogon Therapeutics, spécialisée dans les traitements antiviraux, et Conformation-X, qui se consacre aux progrès de l'immuno-oncologie. Ce modèle intégré renforce la mission de Pledge, qui est de révolutionner les soins aux patients dans divers domaines thérapeutiques. Plus d'informations sont disponibles sur www.pledge-tx.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

3 avril 2024 à 14:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :