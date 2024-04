Concours d'idées pour le réaménagement du littoral du Saint-Laurent, phase 4 - Dévoilement des trois lauréats





QUÉBEC, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le jury de sélection du concours d'idées lancé par le gouvernement du Québec pour le réaménagement du littoral du Saint-Laurent, phase 4, a dévoilé l'identité des trois équipes multidisciplinaires ayant présenté les concepts qu'il juge les plus porteurs.

C'est le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, accompagné de Jean-François Simard, député de Montmorency et de Mme Marie-Claire Ouellet, présidente-directrice générale, qui en ont fait l'annonce.

Description des projets des lauréats

Les participants devaient proposer des concepts qui s'inscrivent dans une perspective de valorisation à long terme du Littoral Est. Ils devaient tenir compte d'enjeux incontournables propres à ce secteur, tels que :

la valorisation et l'accessibilité continue du littoral;

la connexion des quartiers avoisinants au fleuve;

le (re)questionnement de l'axe de transit dans son aménagement actuel;

la préservation et la mise en valeur des milieux naturels.

Lauréats

Voici les lauréats :

1er prix

Le fleuve est tiède sur les battures

Atelier L'Abri, Écoterritoire, Ghost, Le Picbois, Montréal (Québec)

2e prix

Détour le long des chemins de Beauport

Re-A.D / ONE Architecture, États-Unis et Pays-Bas

3e prix

Littoral vivant

Pelletier de Fontenay & Enclume, Montréal (Québec)

Capsule vidéo du président du jury, M. Bertrand Vignal

Mentions

Le jury reconnait également l'apport significatif de plusieurs propositions déposées dans le cadre du concours d'idées en leur attribuant des mentions. Ces propositions soulèvent des questions ou suggèrent des réponses pertinentes à certains enjeux plus spécifiquement soulevés par le concours.

Mention - Audace d'un réaménagement côtier sans voiture

Littoral vivant

Collectif.REV.L, Canada (Québec)

Mention - Analyse régionale et paysage interconnecté

Promenade Fleuve

VLAN + APT + LAND + ARUP, Canada (Québec)

Mention - Parc de rive arboré

Le rivage de l'écoumène

BC2, Canada (Québec)

Mention - Occupation ludique dans l'occupation des infrastructures existantes

POST HIGHWAY CITY

MAMA and Socotec, Espagne

Capsule vidéo de Jérôme Lapierre et Jacques White

En plus des concepts retenus par le jury, toutes les propositions reçues dans le cadre de ce concours peuvent être consultées ici.

Citations

« Je suis impressionné par les propositions ambitieuses qu'ont fait les professionnels pour notre région. Les aspirations des citoyens et les enjeux spécifiques du secteur ont été considérés dans l'ensemble des projets soumis. Le grand succès de cette démarche nous permet maintenant de nous mobiliser sur les prochaines étapes de cette quatrième phase de la Promenade, qui vise à bonifier la qualité de vie. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La Phase 4 sera sans contredit la plus belle des quatre! Elle viendra corriger une erreur historique en matière d'aménagement du territoire. Elle sera la nouvelle signature de la Ville de Québec. »

Jean-François Simard, député de Montmorency

« La trentaine de propositions reçues illustre à quel point notre fleuve inspire ici et ailleurs dans le monde. Je me réjouis de voir que le prolongement de la promenade Samuel-de Champlain contribuera au réaménagement du secteur Est de la ville et permettra aux citoyennes et aux citoyens de retrouver à leur tour un accès au fleuve. »

Bruno Marchand, maire de Québec

Prochaines étapes

Un montant de 5 M$ provisionné au Plan québécois des infrastructures.

Début de la démarche de conception avec les partenaires à partir des idées du concours.

Premier appel d'offres pour des professionnels accompagnateurs.

Faits saillants

Les équipes intéressées à présenter une proposition de réaménagement du secteur Littoral Est du Saint-Laurent, zone d'intervention de 8 km entre le secteur D'Estimauville et le parc de la Chute-Montmorency, avaient jusqu'au 29 février pour soumettre leur dossier de candidature au jury de sélection. Ce dernier s'est réuni au cours des dernières semaines à Québec afin d'identifier les trois projets répondant le mieux aux critères et aux objectifs du concours parmi les 32 concepts reçus.

Les membres du jury de sélection sont :

Bertrand Vignal - Président du jury, urbaniste et paysagiste, BASE, Paris - Lyon - Bordeaux

- Président du jury, urbaniste et paysagiste, BASE, - - Sophie Boucher - Urbaniste et gérante de grands projets, ministère des Transports et de la Mobilité durable

- Urbaniste et gérante de grands projets, ministère des Transports et de la Mobilité durable Jérôme Dupras - Professeur en économie écologique, Université du Québec en Outaouais

Daniel Guay - Représentant de la Table citoyenne Littoral Est

- Représentant de la Table citoyenne Littoral Est Josée Labelle - Architecte paysagiste et associée, NIP Paysage, Montréal

- Architecte paysagiste et associée, NIP Paysage, Montréal Pedro Bobone Ressano Garcia - Architecte et professeur, Ressano Garcia Arquitectos, Lisbonne

Sonia Tremblay - Urbaniste et architecte paysagiste, conseillère en urbanisme à la Ville de Québec

Sur les 32 projets déposés, 12 émanent d'équipes du Québec. Les autres projets ont été présentés par des équipes en provenance d'Europe (6), des États-Unis (3), d'Amérique du Sud (3), d'Australie (2) et d'ailleurs dans le monde (6).

Pour être admissible à participer à cet exercice d'idéation, toute équipe pluridisciplinaire devait notamment être composée d'au moins une représentante ou un représentant de chacune des trois disciplines suivantes ou similaires :

Aménagement du territoire ou design urbain

Architecture de paysage ou architecture

Environnement ou développement durable

Tout au long de ce processus créatif qui s'est échelonné entre le 10 novembre et le 29 février, les citoyennes et les citoyens ont eu l'opportunité de s'exprimer, de soumettre des idées et de poser des questions en lien avec le concours via le site web de la CCNQ. Les membres du jury ont pu prendre connaissance des idées et commentaires exprimés par la population et en tenir compte dans leur évaluation des projets présentés. Daniel Guay, représentant de la Table citoyenne Littoral Est, faisait également partie du jury.

Consultez le rapport du jury ici.

En plus des concepts retenus, la population peut maintenant consulter l'ensemble des propositions reçues dans le cadre de ce concours sur le site web de la CCNQ.

3 avril 2024 à 10:20

