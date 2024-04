Air Canada et l'Institut Jane Goodall du Canada braquent les projecteurs sur le commerce illégal d'espèces sauvages et les enjeux liés à la biodiversité





Air Canada lance sa nouvelle campagne de sensibilisation, notamment sur le système de divertissements à bord et les médias sociaux, pour attirer l'attention sur le commerce illégal d'espèces sauvages.

La lutte pour la préservation de la biodiversité est au centre des efforts de la Société pour « En faire plus » pour l'environnement et la durabilité.

Aéroplan annonce une Semaine de jumelage des points du 22 au 28 avril en soutien à l'Institut Jane Goodall du Canada .

Air Canada est le premier transporteur aérien dans le monde à présenter à ses passagers des films documentaires sur la conservation réalisés par Age of Union.

MONTRÉAL, le 3 avril 2024 /CNW/ - Dans le cadre de son partenariat avec l'Institut Jane Goodall du Canada, Air Canada lance une nouvelle initiative pour attirer l'attention sur le problème du commerce illégal d'espèces sauvages et ses conséquences sur la biodiversité dans le monde. En collaboration avec l'Institut et Jane Goodall, Ph. D., la campagne présentera tout au long du Mois de la Terre des espèces menacées en raison du commerce illégal, notamment sur l'écran d'accueil du système de divertissements à bord et sur les médias sociaux de la Société. Un message de Jane Goodall, docteure en éthologie, les accompagnera.

« Air Canada joue un rôle important dans la protection de la biodiversité dans le monde et je suis fière de la voir s'allier à l'Institut Jane Goodall pour encourager la sensibilisation sur cet enjeu, a souligné Bella Lam, directrice générale de l'Institut Jane Goodall du Canada. L'engagement de l'équipe d'Air Canada non seulement à mettre en place des politiques et des procédures pour lutter contre le commerce illégal d'espèces sauvages, mais aussi à tirer parti de sa plateforme pour éduquer sur ce problème important est admirable. »

« À Air Canada, bien que la plus grande partie de notre effort de réduction de notre empreinte environnementale consiste à en laisser moins, nous croyons tout de même qu'il faut aussi en faire plus pour venir en aide à nos écosystèmes fragiles, a déclaré Valérie Durand, responsable - Relations avec les investisseurs et Développement durable à Air Canada. À titre de société aérienne d'envergure mondiale, Air Canada peut utiliser sa plateforme pour sensibiliser le grand public au problème du commerce illégal d'espèces sauvages et à ses conséquences sur la biodiversité. En soutien à cette initiative d'envergure, Aéroplan égalera tous les dons de points à l'Institut Jane Goodall du Canada durant la semaine qui suit le Jour de la Terre. C'est aussi un honneur de pouvoir célébrer le 90e anniversaire de Jane Goodall, Ph. D., en soutenant la tournée pancanadienne qu'elle entreprendra afin d'inspirer la prochaine génération de gestionnaires environnementaux. »

La lutte d'Air Canada contre le commerce illégal d'espèces sauvages implique une politique de tolérance zéro à l'égard du transport d'espèces interdites, de trophées de chasse ou de tout produit associé à des activités illégales en lien avec des espèces sauvages. En 2020, Air Canada a signé la Déclaration du palais de Buckingham et est devenue le premier transporteur aérien nord-américain à obtenir la certification de l'Association du transport aérien international (IATA) pour la prévention du commerce illégal d'espèces sauvages, ce qui signifie que des politiques et des procédures ont été mises en place pour réduire le risque de transport de produits illégaux provenant d'espèces sauvages. La Société est aussi devenue membre de l'unité régionale nord-américaine du groupe United for Wildlife (Unis pour la faune et la flore - site en anglais seulement), fondé en 2022, et a mis sur pied des modules de formation en ligne sur le commerce illégal d'espèces sauvages à la disposition de tous les employés et gestionnaires de première ligne à Air Canada Cargo, sa division de fret.

Afin d'appuyer davantage l'effort de conservation de l'environnement de l'Institut Jane Goodall du Canada, Aéroplan lancera une Semaine de jumelage des points qui durera du 22 avril, Jour de la Terre, au 28 avril. Aéroplan égalera tous les dons de points de ses membres et tous les fonds recueillis seront versés à l'Institut.

Air Canada est aussi désormais le premier transporteur aérien dans le monde à présenter à ses passagers des films documentaires sur la conservation de l'environnement réalisés par Age of Union, une alliance environnementale à but non lucratif. Age of Union soutient et met en valeur une communauté mondiale d'acteurs du changement qui travaillent sur le terrain afin de protéger les espèces et les écosystèmes menacés de la planète. Dax Dasilva, fondateur de cette alliance, est membre du Council for Hope (Conseil pour l'espoir) de la Jane Goodall Legacy Foundation (site en anglais seulement), composé de personnes très respectées et influentes dans les secteurs de la conservation, de la science, des affaires, du gouvernement, des médias et des arts, dont la mission commune est de protéger notre planète et de perpétuer l'héritage de Jane en tant que force éternelle pour le bien. Les clients d'Air Canada trouveront ces documentaires dans la toute nouvelle catégorie de films et de séries télévisées axés sur l'environnement du système de divertissements à bord : « Notre planète ». Dès le mois d'avril, les films Le Couloir, Nous sommes le fleuve Saint-Laurent, La Capture et bien d'autres pourront être visionnés.

Pour de plus amples renseignements sur les efforts d'Air Canada dans la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages ainsi que sur les programmes pour l'environnement et la durabilité, consultez son site Web Laisser moins.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

3 avril 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :