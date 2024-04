À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, Jack.org lance un appel national : mobilisons-nous pour éradiquer l'urgence de la santé mentale chez les jeunes









LÉGENDE : Des milliers de personnes s'unissent lors de la Jack Ride, soutenant des initiatives qui arment nos jeunes d'une éducation essentielle en santé mentale



TORONTO, 03 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse à la crise alarmante de la santé mentale des jeunes qui se déploie à travers notre pays, Jack.org, avec le soutien de la Bank of America, son commanditaire principal, convie la nation entière à se rallier autour de la Jack Ride, l'événement cycliste dédié à la santé mentale des jeunes au Canada. Les fonds réunis durant la Jack Ride financent des programmes vitaux d'éducation en santé mentale pour notre jeunesse à travers le Canada, leur enseignant à identifier les signes de souffrance mentale, à initier des dialogues bienveillants avec leurs pairs, et à reconnaître le moment et le lieu appropriés pour chercher un soutien professionnel.

La santé mentale est indissociable de la Santé, pourtant le Canada se trouve au bas du classement des nations développées concernant le mieux-être mental des jeunes et présente l'un des taux de suicide1 des plus élevés chez les adolescent.e.s. Alors qu'un.e jeune sur cinq sera confronté à un trouble mental, une grande partie d'entre eux.elles manque d'éducation en santé mentale, un outil déterminant pour accéder au soutien nécessaire.

La Jack Ride se veut être le catalyseur d'un changement radical, en finançant des programmes qui dotent les jeunes des connaissances et des outils nécessaires pour affronter les épreuves, développer leur résilience et fonder les bases d'une vie mentalement saine. Depuis 15 ans, les participant.e.s de la Jack Ride ont levé plus de 10 millions de dollars au profit de la santé mentale des jeunes. Cette année, l'ambition est de collecter 1,5 million de dollars pour continuer à oeuvrer à la construction d'un futur où chaque jeune dispose des compétences et du soutien nécessaires pour s'épanouir.

Cyclistes de tous niveaux et familles sont cordialement invité.e.s à cet événement, avec trois options de participation :

Caledon, Ontario : Course principale, le 25 mai 2024

Canmore, Alberta : Course organisée par des bénévoles, le 13 juillet 2024

Virtuellement : Participez selon votre emploi du temps, où que vous aimiez pédaler

"La crise de la santé mentale des jeunes est une réalité urgente depuis bien trop longtemps", déclare Rowena Pinto, Présidente et Directrice Générale de Jack.org. "L'intervention précoce et l'éducation sont des leviers qui sauvent des vies et améliorent significativement la qualité de vie. Il est impératif d'investir dans des programmes qui préparent nos jeunes à des avenirs sains et d'étendre notre action à travers le Canada. Notre gratitude va à nos partenaires et aux défenseurs de notre communauté pour leur engagement résolu à nos côtés dans la construction d'un monde meilleur."

"En tant qu'infirmière, j'accompagne au quotidien de nombreuses personnes au coeur des périodes les plus difficiles de leur vie", témoigne Dee Mackintosh, participant à la Jack Ride pour la troisième fois. "L'action de Jack.org est cruciale, car elle habilite les individus à parler ouvertement de leurs épreuves et assure qu'ils connaissent les moyens et les lieux pour trouver le soutien nécessaire.

Incarnez le changement que Jack.org impulse dans la vie des jeunes en vous inscrivant dès aujourd'hui à la Jack Ride sur jack.org/ride .

La Jack Ride bénéficie du généreux soutien de la Bank of America en tant que commanditaire principal, ainsi que d'Accenture, Avanade, BMO, CIBC, Zeifmans, Ardène, et d'autres partenaires.

À propos de Jack.org

Jack.org est une oeuvre de bienfaisance canadienne qui, en partenariat avec les jeunes, bâtit des communautés et des systèmes soutenant leur santé mentale. Grâce à ses programmes, les jeunes acquièrent les connaissances, les compétences et les plateformes nécessaires pour développer leur littératie en santé mentale, soutenir leurs pairs, créer des réseaux d'appartenance, et influencer les systèmes destinés à leur bien-être. Notre objectif est de construire un monde où les jeunes jouissent d'une santé mentale robuste, rendant la détresse obsolète.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Danielle Kinahan

Responsable principale - Communication et médias

[email protected]

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a9b4c81-65f8-4ba0-aad6-c3fc9f7599ff/fr

3 avril 2024 à 08:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :