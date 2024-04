TDConnex finalise son investissement de scission et émerge en tant que nouvelle entreprise mondiale de fabrication





SINGAPOUR, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- TDConnex, une importante entreprise mondiale de fabrication de précision, a annoncé aujourd'hui être devenue une société indépendante, basée à Singapour, suite à son acquisition par Novo Tellus et 65 Equity Partners.

TDConnex, qui fournit des services d'ingénierie et de fabrication de pointe aux leaders mondiaux de la technologie aux États-Unis et en Europe, était auparavant une division du groupe Tongda (« TDG »), un conglomérat diversifié basé à Hong Kong et coté à la bourse de Hong Kong. Aujourd'hui, un groupe dirigé par Novo Tellus et 65 Equity Partners a finalisé l'acquisition de 100 % des activités de TDG, marquant l'émergence de TDConnex en tant qu'entreprise mondiale nouvellement indépendante, avec des opérations indépendantes, une envergure mondiale significative, une rentabilité, un bilan très liquide, et un ensemble solide de leaders mondiaux en tant que clients.

« Aujourd'hui, TDConnex opère déjà à la frontière de l'industrie mondiale de la fabrication de précision, a déclaré Keith Toh, associé chez Novo Tellus et président de TDConnex. Et comme l'industrie technologique mondiale exige des milliards de produits toujours plus petits, plus légers et plus intelligents, TDConnex est en excellente position pour aider les leaders technologiques à créer et à fournir des produits technologiques qui peuvent toucher presque tous les aspects de l'expérience numérique des consommateurs et des entreprises. » Loke Wai San, associé directeur et cofondateur de Novo Tellus, a ajouté : « Nous sommes fiers du partenariat énergique que nous avons établi avec TDConnex, qui a abouti à cet investissement historique dans l'entreprise alors qu'elle s'apprête à devenir une entreprise indépendante à l'échelle mondiale ».

Tan Chong Lee, directeur général de 65 Equity Partners, a déclaré : « 65 Equity Partners est heureux de soutenir TDConnex, une société basée à Singapour, et son équipe de direction dans leur quête continue de l'excellence manufacturière au service des leaders technologiques mondiaux. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de Novo Tellus pour soutenir TDConnex alors qu'elle continue de croître à l'échelle mondiale. » Karan Saraf, associé principal chez 65 Equity Partners et directeur de TDConnex, a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler avec la direction de TDConnex pour accélérer la croissance grâce à l'innovation et à la collaboration. »

Le directeur général de TDConnex, Thanga Venkatachalam, a conclu : « Ce jour marque une étape historique pour TDConnex. L'équipe de direction et les employés de TDConnex sont profondément reconnaissants au groupe Tongda pour son parrainage et ses diverses contributions à notre entreprise depuis sa fondation. Nous tenons également à remercier chaleureusement nos chers clients pour leur partenariat étroit et leur soutien à long terme à TDConnex au fil de notre croissance.

Nous sommes ravis de nous associer à Novo Tellus et à 65 Equity Partners alors que nous entamons le prochain chapitre de notre trajectoire mondiale. Nous apprécions l'expertise sectorielle approfondie de notre groupe d'investisseurs dans le domaine de l'industrie manufacturière, et notre objectif commun de créer une croissance significative en collaborant étroitement avec les leaders technologiques, en investissant dans des capacités avancées, et en établissant des relations de confiance dans l'ensemble de l'industrie technologique. Avec cette étape historique, TDConnex est fier de s'imposer comme un partenaire de fabrication de nouvelle génération pour la chaîne d'approvisionnement mondiale, avec les bonnes capacités, les bonnes zones géographiques et certains des plus grands innovateurs technologiques du monde en tant que clients. »

TDConnex assure la fabrication pour la chaîne d'approvisionnement de demain. L'entreprise est profondément engagée à aider les leaders technologiques mondiaux à créer et à fournir les produits qui changent la façon dont le monde vit et travaille. Aujourd'hui, nos composants de microprécision de pointe se retrouvent dans plus d'un milliard de produits technologiques dans le monde entier, et nous nous efforçons d'aider nos clients à créer la prochaine génération de produits électroniques plus durables et plus avancés pour l'avenir.

