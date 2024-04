Concours photo «?Les animaux de compagnie les plus mignons sur la Colline du Parlement?» ? Le monde politique et nos animaux de compagnie : Le grand débat





TORONTO, 03 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour souligner l'importance de la compagnie des animaux à fourrure dans l'effervescence de la politique canadienne, l'Institut canadien de la santé animale est ravi d'annoncer le lancement de la deuxième édition de son concours photo annuel «?Les animaux de compagnie les plus mignons sur la Colline du Parlement?»!

Ce concours unique en son genre invite les parlementaires, leurs collaborateurs, les membres de la tribune de la presse et tous ceux qui ont un lien direct avec le travail sur la Colline du Parlement à présenter leur animal de compagnie adoré pour qu'il coure la chance d'être couronné l'animal le plus mignon sur la Colline du Parlement.

«?Nous sommes ravis d'apporter une touche de fantaisie et de douceur à la Colline du Parlement avec le retour de notre concours photo « Les animaux de compagnie les plus mignons de la Colline du Parlement », a déclaré la Dre Filejski, présidente et directrice générale de l'Institut canadien de la santé animale. Nous sommes impatients de voir l'incroyable diversité des animaux et des personnalités qui colorent la Colline du Parlement. Qu'ils aient des pattes, des sabots, de la fourrure, des plumes ou des écailles, chaque animal de compagnie apporte quelque chose de particulier, et nous sommes fiers de mettre en lumière le rôle important qu'ils jouent dans nos vies ».

D'ici au 3 mai, les députés, les sénateurs, leurs collaborateurs, les membres de la tribune de la presse et tous ceux qui travaillent sur la Colline sont invités à soumettre une photo de leur animal de compagnie adoré pour lui offrir une chance d'être couronné « L'animal de compagnie le plus mignon sur la Colline du Parlement », un titre qui s'accompagne du droit de se vanter pendant toute une année. Un panel de juges distingués sélectionnera les dix meilleures candidatures sur la base de critères comme la beauté générale, la créativité, la personnalité (c'est-à-dire une biographie amusante) et un lien avec le Canada.

Une fois que les dix finalistes de chaque catégorie auront été sélectionnés, le processus de sélection sera soumis au vote du public! L'animal ayant reçu le plus de votes dans chaque catégorie, soit Chien, Chat et Autre, sera couronné lors d'une cérémonie spéciale à Ottawa le 11 juin.

Que l'animal le plus mignon gagne!

Pour plus d'informations sur le concours, veuillez consulter le site www.cahi-icsa.ca.

À propos de l'ICSA

Fondé en 1968, l'ICSA est le porte-parole scientifique de confiance du secteur de la santé animale au Canada. Nos membres offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux canadiens les produits de santé animale et les outils nécessaires au maintien de la santé de nos animaux de compagnie et de ceux destinés à l'alimentation. Des animaux en bonne santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

Personne-ressource : Eleanor Hawthorn, Directrice des communications

437-253-1667 ext, 105 [email protected]

3 avril 2024 à 08:05

3 avril 2024