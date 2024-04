Le Groupe INVESTIIR poursuit le développement du Domaine Pine Hill, un investissement de 250 millions de dollars qui contribuera au développement économique de la région des Laurentides





Le projet immobilier prévoit la construction de 500 chalets locatifs haut de gamme, un nouveau spa nordique et la réouverture de l'ancienne station de ski du Lac Carling.

SAINT-HUBERT, QC, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le Groupe INVESTIIR , une initiative du Groupe Gibault, est fier d'annoncer la suite de la construction du Domaine Pine Hill situé à Brownsburg-Chatham dans les Laurentides. La quatrième phase qui vient tout juste de débuter comprend la construction d'un spa nordique d'une valeur estimée à trois millions de dollars ainsi que de 188 unités locatives. Cette nouvelle destination récréotouristique, qui sera complétée d'ici 5 ans, représente un investissement majeur de plus de 250 millions de dollars pour bâtir 500 chalets haut de gamme en pleine nature.

Le Domaine Pine Hill soutient l'essor économique de la région des Laurentides sur divers fronts. Le Groupe INVESTIIR estime qu'annuellement, ce nouveau centre de villégiature fera découvrir ce territoire à couper le souffle à plus de 168?000 personnes, qui elles, généreront plus de trois millions de dollars en revenus pour les commerces locaux. De plus, l'un des grands rêves du promoteur Anthony Gibault deviendra réalité : l'ancienne station de ski du Lac Carling, située à proximité du Domaine Pine Hill, sera remise en opération 28 ans plus tard. Le projet immobilier s'est également réalisé en grande majorité en collaboration avec des travailleurs et des entreprises de la région et générera près de 200 emplois supplémentaires pour opérer la station de ski et le spa nordique, sans compter la centaine d'emplois déjà comblés pour la gestion des chalets locatifs auprès de Scandina Gestion Locative , une filiale du Groupe, dont 70 % sont des postes locaux.

«?Je suis fier de rendre accessible l'investissement en chalet locatif haut de gamme, et de soutenir l'essor de la magnifique région des Laurentides, notamment en donnant une deuxième vie à un joyau, la station de ski du Lac Carling, fermée depuis 1996. L'idée de faire renaître une station de ski à 28 ans, 28 ans plus tard, est hautement symbolique pour moi?! Je suis convaincu que les amateurs de ski et de planche à neige de l'Ontario et du Québec se réjouiront de cette réouverture, sachant que la montagne sera plus facilement accessible grâce à l'important chantier de l'autoroute 50?» déclare Anthony Gibault, multientrepreneur et fondateur du Groupe Gibault, une société d'investissement responsable du succès de plus d'une vingtaine d'entreprises, dont le Groupe INVESTIIR.

Alors que le tourisme du bien-être bat son plein, le vaste espace vert de 50 millions de pieds carrés du Domaine Pine Hill répond aux besoins d'intimité, de proximité d'activités et de connexion avec la nature. En effet, il offrira un spa nordique, une montagne de ski, 12 lacs, un réseau de plusieurs kilomètres de sentiers pédestres ainsi qu'une des plus longues pistes de motoneiges de la Rive-Nord de Montréal. De plus, il est situé à environ une heure de Montréal et d'Ottawa, ce qui offre un accès aux grands centres et aux services à proximité.

Le Domaine Pine Hill est un projet d'investissement unique offrant des services clés en main de construction et de gestion locative grâce à Scandina Gestion Locative, une filiale du Groupe qui promet de réinventer l'hôtellerie avec un réseau d'habitation décentralisé aux quatre coins du Québec. Aujourd'hui, le Groupe INVESTIIR est la plus grande entreprise spécialisée en développement de chalets locatifs de la province. À ce jour, 60 % des terrains de la phase quatre du Domaine Pine Hill ont trouvé preneur, et les phases précédentes se sont vendues en quelques semaines seulement.

