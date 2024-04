Les Québécois ont-ils encore les moyens d'épargner?





Un nouveau sondage de H&R Block révèle que moins d'un tiers des Québécois (27 %) mettent de l'argent de côté chaque mois; 73 % sont préoccupés par leur manque d'épargne; 69 % estiment que le Canada devra faire face à des défis en raison du manque d'épargne

78% des Québécois affirment avoir un revenu disponible inférieur à celui des années précédentes.

61 % s'inquiètent de leur bien-être financier futur parce qu'ils ne mettent pas assez d'argent de côté.

37 % déclarent ne pas avoir pour habitude de mettre de l'argent de côté.

63 % craignent de ne pas pouvoir joindre les deux bouts malgré un salaire décent.

56 % estiment qu'il est aujourd'hui normal de vivre d'une paie à l'autre.

68 % disent ne pas acheter un produit s'ils n'ont pas les moyens de le payer.

CALGARY, AB, le 3 avril 2024 /CNW/ - Un nouveau sondage de H&R Block Canada révèle un changement important dans l'état de l'épargne au Canada. En effet, 61 % des Québécois déclarent ne pas recevoir assez d'argent par chèque de paie pour épargner. Bien que de nombreux experts financiers rappellent la règle de base de consacrer 20 % de son salaire à l'épargne, le nouveau sondage sur les finances personnelles de la population canadienne révèle que la plupart des Québécois sont loin de cet objectif. En fait, une proportion colossale des répondants (37 %) déclare ne pas mettre d'argent de côté, et 28 % d'entre eux disent ne pas épargner parce que leur chèque de paie ne leur laisse aucun surplus, et 9 % disent que leur salaire n'est même pas suffisant pour faire face au coût de la vie. Parmi les Québécois qui mettent de l'argent de côté, 43 % épargnent moins de 10 % de leur salaire, et seulement 20 % épargnent le montant recommandé de 20 % ou plus de leur salaire.

« Il ne fait aucun doute que les Canadiens sont très préoccupés par le défi de mettre suffisamment d'argent de côté », déclare Yannick Lemay, Pro de l'impôt chez H&R Block Canada. « Même si bon nombre d'entre eux détiennent encore divers comptes d'épargne avantageux sur le plan fiscal, comme un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un régime d'épargne libre d'impôt (CELI) et un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), notre étude indique que la plupart des Canadiens mettent moins d'argent de côté en raison de l'augmentation du coût de la vie. Cette situation suscite des inquiétudes à court terme quant à la capacité de faire face aux dépenses imprévues sans s'endetter davantage, et des inquiétudes à long terme pour la constitution d'un coussin financier et la planification de la retraite. En cette période de production des déclarations de revenus, 70 % des Québécois ont indiqué qu'ils comptaient encore plus sur la maximisation de leur remboursement pour remettre de l'argent dans leurs poches et se constituer un fonds pour les périodes difficiles. La bonne nouvelle pour tous les contribuables canadiens, c'est qu'ils ont accès à des centaines de crédits d'impôt et d'avantages existants, nouveaux ou bonifiés pour les aider à maximiser leur remboursement. »

Sentiment mitigé quant à la capacité de vivre selon ses moyens financiers : Dans l'ensemble, 32 % des Québécois affirment être en mesure de vivre selon leur niveau de revenu, et 29 % se sentent bien par rapport à leur situation financière personnelle. Cependant, la moitié des Québécois (50 %) disent qu'en raison de l'augmentation du coût de la vie, ils ont de la difficulté à payer les dépenses courantes, comme l'épicerie, l'essence, les produits de base, etc., et 83 % se disent préoccupés par le fait que leur revenu ne suit pas la hausse de l'inflation. Une personne sur quatre (24 %) affirme avoir de la difficulté à joindre les deux bouts, et 63 % s'inquiètent de ne pas pouvoir payer leurs factures même s'ils gagnent un salaire décent. Pour ce qui est de l'avenir, 70 % des répondants se disent préoccupés par le coût de la vie, et 76 % d'entre eux prévoient réduire leurs dépenses (en légère baisse par rapport à 85 % en 2023).

L'épargne est durement touchée : Dans l'ensemble, 78 % des Québécois disent avoir un revenu disponible inférieur comparativement aux années précédentes. Environ deux tiers des Québécois (61 %) estiment qu'il ne leur reste pas assez d'argent à la fin du mois pour épargner. En revanche, 27 % indiquent qu'ils mettent actuellement de l'argent de côté. Une vaste majorité disent être préoccupés par leur manque d'épargne, 73 % d'entre eux s'inquiétant de ne pas mettre suffisamment d'argent de côté (contre 27 % qui ne sont pas préoccupés), mais 50 % indiquent qu'ils essaient d'ignorer le sentiment qu'ils devraient mettre plus d'argent de côté. Pour ce qui est de l'avenir, 79 % disent qu'ils devront probablement diminuer leur cotisation à un compte d'épargne en raison de l'augmentation du coût de la vie. 43 % des Québécois se disent incapables d'économiser pour un objectif à long terme comme la retraite ou l'achat d'une maison, car leur salaire sert à satisfaire des besoins immédiats.

Les Québécois indiquent qu'ils ne peuvent pas compter sur l'épargne pour faire des dépenses imprévues : Plus de la moitié (53 %) des répondants utilisent leur carte de crédit pour faire des achats importants plutôt que de puiser dans leur épargne, et 28 % se tournent vers les options de versements échelonnés, y compris l'option de paiement « achetez maintenant, payez plus tard » (AMPPT). Plus de la moitié des Québécois (55 %) craignent, par manque d'économies, de devoir s'endetter ou de recourir à une carte de crédit si une dépense imprévue survient, comme le remplacement d'un électroménager, des réparations sur la maison, des frais dentaires, etc. De plus, 33 % des personnes interrogées se disent inquiètes de devoir emprunter de l'argent à des proches si une dépense imprévue survenait.

Perception d'une nouvelle réalité de vivre d'une paie à l'autre : Lorsqu'ils sont questionnés sur la culture d'épargne qui prévaut au Canada, 69 % des Québécois déclarent que la population en général souffrira plus tard de ne pas avoir suffisamment d'argent de côté. Par ailleurs, plus de la moitié (56 %) disent qu'il est devenu normal aujourd'hui de vivre d'une paie à l'autre. En revanche, 26 % disent que, même s'il est actuellement difficile de mettre de l'argent de côté en raison de la hausse du coût de la vie, ils pensent que cela changera à l'avenir, car ils croient que les prix diminueront.

Les trois principales raisons qui incitent les Québécois à épargner sont les dépenses imprévues, la volonté de ne pas s'endetter et la retraite. Les Québécois souhaitent mettre de l'argent de côté pour diverses raisons, notamment :

faire face à des dépenses imprévues (81 %)

éviter d'utiliser davantage la carte de crédit ou de demander un prêt (77 %)

planifier la retraite (70 %)

percevoir des intérêts sur un compte d'épargne (55 %)

s'offrir éventuellement quelque chose comme des vacances, une nouvelle voiture ou autre 51 %)

acheter une propriété (27 %)

Une vision pragmatique de la capacité financière - éviter d'acheter quand on n'en a pas les moyens : Dans l'ensemble, les Québécois semblent adopter une attitude pragmatique lorsqu'il est question de moyens financiers puisque 68 % des répondants affirment ne pas acheter quelque chose s'ils n'ont pas l'argent dans leur compte de banque. En revanche, 25 % déclarent que s'ils n'ont pas les fonds pour acheter quelque chose, ils utilisent habituellement leur carte de crédit ou empruntent de l'argent et 7 % ont recours aux versements échelonnés ou à l'option de paiement « achetez maintenant, payez plus tard » (AMPPT).

Les Québécois profitent de la période des impôts pour remettre de l'argent dans leurs poches : Dans l'ensemble, 70 % des répondants affirment qu'il est plus important que jamais de maximiser leur remboursement ou de réduire au minimum l'impôt à payer. Alors que les Québécois se préparent à produire leur déclaration avant la date limite du 30 avril, 35 % d'entre eux comptent recevoir un remboursement, 31 % disent s'attendre à devoir de l'argent et 27 % ignorent s'ils devront payer de l'impôt ou s'ils recevront un remboursement. Seulement 22 % estiment qu'ils comprennent bien les centaines de crédits d'impôt et d'avantages auxquels ils sont admissibles. Plus de la moitié (53 %) déclarent compter sur un remboursement d'impôt après une année financière difficile.

Les Québécois misent sur une combinaison de comptes de retraite et d'épargne avantageux sur le plan fiscal. Bien que de nombreux Québécois déclarent avoir du mal à épargner, ils détiennent des comptes ou des régimes liés à l'épargne et à la retraite, y compris :

un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) : 53 %

un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) : 56 %

un régime de pension agréé (RPA) d'employeur : 35 %

un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) : 5 %

De nombreux Québécois prévoient utiliser leur remboursement d'impôt pour se constituer une épargne ou le placer dans un compte d'épargne avantageux sur le plan fiscal : En ce qui concerne la façon dont les Québécois prévoient utiliser leur remboursement, 29 % prévoient cotiser à un REER, à un CELI ou à un CELIAPP, et 17 % prévoient commencer à cotiser à un fonds ou à épargner pour les temps difficiles.

À propos du sondage

Le sondage en ligne a été commandé par H&R Block et mené par le Forum Angus Reid du 23 au 27 février 2024, auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 505 Canadiens. À des fins de comparaison seulement, des échantillons de cette taille comporteraient une marge d'erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, pour un niveau de confiance de 95 %. Le sondage a été effectué en anglais et en français.

