Un mandat de grève pour ramener MDA Espace sur Terre

MONTRÉAL, le 3 avril 2024 /CNW/ - Face à une offre monétaire insultante, les travailleurs et travailleuses de MDA Espace ont adopté à 99 % un mandat de séquences de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée pour faire débloquer la négociation. Après des mois de négociation, l'entreprise spécialisée en robotique et en opérations spatiales propose des offres salariales en deçà de l'inflation et des reculs au régime de retraite.

Si le syndicat représentant plus de 150 travailleurs et travailleuses est parvenu à régler les éléments normatifs de la négociation, un monde sépare les parties sur la question salariale. Après des semaines à interpeller l'employeur pour connaître son offre, les travailleurs et travailleuses ont reçu avec colère sa proposition d'augmentations salariales de 2 % par année. À cela s'ajoute la volonté de l'employeur d'imposer des reculs au régime de retraite. L'entreprise, en pleine croissance et bien reconnue dans son secteur, n'a pas les moyens de se passer de l'expertise du personnel. C'est pour accentuer la pression sur l'entreprise que les travailleurs et travailleuses de la production et de l'entretien se sont dotés d'un mandat de grève.

« L'employeur est littéralement sur une autre planète avec son offre salariale. En pleine période d'inflation, il propose à ses travailleurs et travailleuses de s'appauvrir. Si MDA Espace est devenu un précurseur dans l'industrie aérospatiale, c'est grâce à notre travail quotidien. Ce n'est pas avec une offre monétaire méprisante, insultante et incomplète que l'employeur va réussir à atteindre ses objectifs », explique Michel Mercier, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de MDA Espace-CSN.

« C'est inacceptable qu'une entreprise en pleine croissance refuse de reconnaitre les efforts de ses travailleurs et travailleuses. Surtout que tout ça survient en pleine pénurie de personnel et avec une inflation importante. Avec un mandat de grève en poche, on envoie le message à l'employeur qu'il est temps d'arrêter de mépriser les travailleurs et les travailleuses et de venir négocier sérieusement », de conclure Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) et Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

