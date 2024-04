CANADA CARBON ANNONCE L'ACHÈVEMENT DE MAIDEN RESOURCE ESTIMATION POUR SON PROJET ASBURY GRAPHITE DANS LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-LAUS, LAURENTIDES, QUÉBEC





Toronto, Ontario, 03 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la « Société » ou « Canada Carbon » ou « CCB ») (TSX-V :CCB)(FF :U7N1) est très heureuse d'annoncer une première estimation des ressources minérales (MRE) pour son projet phare de graphite Asbury, détenu à 100 %, situé à 80 kilomètres (« km ») NNE de Gatineau, près de Notre-Dame-du-Laus, au Québec. L'estimation des ressources a été préparée conformément au Règlement 43-101 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« Règlement 43-101 ») par la société indépendante SGS Canada Inc. (« SGS ») de Blainville, au Québec. L'estimation des ressources de Maiden consiste en une ressource présumée de 4,14 Mt avec une teneur moyenne de 3,05 % Cg, dans les limites d'un modèle à ciel ouvert optimisé. Un rapport technique à l'appui de l'estimation des ressources sera déposé auprès de SEDAR dans les 45 jours, comme l'exige le Règlement 43-101.



TABLEAU 1 : RESSOURCES MINÉRALES EN GRAPHITE

Note de coupure (%Cg) Catégorie de ressources Tonnage (Mt) Note moyenne (%Cg) Graphite contenu (t) 1.00 Inféré 4.14 3.05 126,000

La classification de l'estimation actuelle des ressources minérales en inférentation est conforme aux normes de définition actuelles de l'ICM de 2014 ? Pour les ressources minérales et les réserves minérales Une densité fixe de 2,80 t/m3 a été utilisée pour estimer le tonnage à partir des volumes du modèle de blocs. Les ressources sont limitées par la coquille de la fosse et la topographie de la couche de mort-terrain. Les résultats de l'optimisation de la fosse sont utilisés uniquement dans le but de tester les « perspectives raisonnables d'extraction économique » par une mine à ciel ouvert et ne représentent pas une tentative d'estimer les réserves minérales. Il n'y a pas de réserves minérales sur la propriété. Les résultats sont utilisés comme guide pour aider à la préparation d'un énoncé des ressources minérales et pour choisir une teneur de seuil de déclaration des ressources appropriée. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique. Une ressource minérale présumée a un niveau de confiance inférieur à celui qui s'applique à une ressource mesurée et indiquée et ne doit pas être convertie en réserves minérales. On peut raisonnablement s'attendre à ce que la majorité des ressources minérales présumées puissent être mises à niveau en ressources minérales indiquées avec la poursuite de l'exploration. Tous les chiffres sont arrondis pour refléter l'exactitude relative de l'estimation et les chiffres peuvent ne pas être additionnels en raison de l'arrondissement. Date d'entrée en vigueur le 28 mars 2024. L'estimation des ressources minérales peut être affectée de façon importante par des questions environnementales, de permis, juridiques, de titre, fiscales, sociopolitiques, de marketing ou d'autres questions pertinentes.

Jusqu'à présent, la Société a effectué suffisamment de forages au diamant et d'échantillonnages en rainure de substratum rocheux pour aboutir à une estimation des ressources avec une profondeur maximale de la fosse à 135 mètres verticaux. La modélisation géologique basée sur les résultats de forage, le creusement de tranchées de surface et la cartographie indique que le gisement reste ouvert en profondeur et sur les deux extensions de grève. Le modèle géologique fournit également de multiples cibles d'exploration ayant le potentiel d'étendre davantage les ressources minérales de graphite. La partie du projet Asbury qui fait l'objet de l'estimation des ressources n'occupe qu'environ 7 % de l'anomalie géophysique sur la zone de claim d'Asbury détenue par la Société.

Le chef de la direction de Canada Carbon, M. Ellerton Castor, a déclaré : « L'importante ressource identifiée par les programmes de forage ciblés de 2022 et 2023 révèle une portée prometteuse pour une minéralisation étendue dans l'ensemble de la zone de la revendication. Le modèle de ressources initial fournira une base solide pour tous les futurs efforts d'exploration sur la propriété. Ce MRE démontre l'important potentiel d'exploration disponible à Asbury. Nous avons toujours cru que le projet Asbury a le potentiel d'être un grand gisement évolutif avec la capacité de fournir une source d'approvisionnement sûre à long terme à une myriade d'industries participant à l'économie de l'énergie verte. Nous continuerons de le prouver, avec de futures initiatives de réduction des risques telles qu'un programme d'échantillons en vrac et des tests de cellules de batterie.

Paramètres d'estimation des ressources minérales

Les ressources minérales ont été estimées par Yann Camus, ing., de SGS avec une date d'entrée en vigueur du 28 mars 2024. Cette estimation est la première estimation des ressources minérales sur la propriété Asbury. Les ressources minérales ont été estimées à l'aide des paramètres géologiques et de modélisation par blocs de ressources suivants, qui sont fondés sur des interprétations géologiques, des études géostatistiques et des pratiques exemplaires en matière d'estimation des minéraux :

Ressources minérales en graphite

Les ressources minérales ont été estimées à partir des sondages au diamant et des résultats d'analyse des canaux complétés par Canada Carbon en 2022 et 2023, ainsi que de deux forages de 1988 à proximité. Un total de 17 trous de forage (11 de 2023, 4 de 2022, 2 de 1988) et 1 canal ont été utilisés pour le MRE, comprenant 1 309 intervalles d'analyse. La base de données complète comprend 101 forages (dont 13 à partir de 2023 et 6 à partir de 2022) et 14 canaux / tranchées (dont 11 canaux à partir de 2022), comprenant 2 158 tests.

La modélisation 3D de la ressource minérale en graphite a été réalisée en utilisant une teneur de coupure minimale de 0,50 %Cg sur une longueur de 5 m. Toutes les modélisations et estimations ont été effectuées à l'aide du logiciel de modélisation propriétaire genesis© de SGS.

Les données d'analyse ont été composées à environ 2 m sans laisser de restes.

L'interpolation a été réalisée à l'aide de l'inverse de la distance au carré.

Le modèle de bloc a été défini avec une taille de bloc de 5 m de long par 1 m de large par 2 m d'épaisseur et couvre une longueur de grève d'environ 1050 m à une profondeur maximale de 175 m sous la surface. La minéralisation de graphite modélisée est ouverte à la fois en profondeur et en grève.

Les ressources minérales ont été limitées à l'intérieur des limites d'une coquille de fosse optimisée à l'aide des paramètres énoncés dans le tableau 2 ci-dessous. Tous les paramètres sont dérivés de projets de graphite similaires. Les blocs interpolés du modèle de ressources situés à l'extérieur de l'enveloppe optimisée de la fosse ne sont pas inclus dans l'estimation des ressources minérales.

Toutes les valeurs en dollars du tableau 2 sont exprimées en dollars canadiens, à l'exception de la valeur des revenus pour le graphite traité thermiquement, présumée être de 40 000 $US/tonne.





TABLEAU 2 : PARAMÈTRES UTILISÉS POUR MODÉLISER LES RESSOURCES EN GRAPHITE OPTIMISÉES

Paramètres Valeur Unité Coût d'exploitation minière ? Matériau minéralisé 5.00 $CAN/t miné Coût de l'exploitation minière ? Déchets 4.00 $CAN/t miné Dilution minière 5 % Récupération minière 95 % Traitement + coûts G&A 13.65 T$CAN/t fraisés Prix du métal 2,500.00 $CAN/tonne Récupération de la concentration 90 % Pentes des fosses 50 degrés Densité des matériaux minéralisés 2.80 t/m3 Densité des déchets 2.80 t/m3





Aperçu du projet Asbury

Le projet de graphite Asbury, détenu à 100 %, est une propriété en production passée composée de 25 claims d'une superficie totale de 1 384,59 ha. Elle est située à 8,1 km au nord-est de Notre-Dame-du-Laus dans la région des Laurentides, dans le sud du Québec. La propriété est accessible par des chemins de gravier à partir de la route provinciale 309 et du chemin du Ruisseau Serpent dans le secteur de Notre-Dame-du-Laus. Une ligne de transport d'électricité traverse la propriété. Mont-Laurier, située à environ 44 km au nord, offre toutes les commodités nécessaires à l'exploration minérale de base, comme un hôpital, un hébergement, des restaurants, des épiceries et d'autres services primaires. Des commodités supplémentaires pour l'exploration et une main-d'oeuvre chevronnée dans le secteur minier et l'exploration sont disponibles dans les villes voisines de Gatineau, au sud.

Personne qualifiée

M. Yann Camus, ing., de SGS Geological Services, une personne qualifiée indépendante au sens du Règlement 43-101 et a examiné et approuvé le contenu technique connexe de ce communiqué de presse.

CANADA CARBON INC.

« Ellerton Castor »

Chef de la direction et administrateur

Coordonnées de la personne-ressource

Demandes de renseignements par courriel : [email protected]

P : (905) 407-1212

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de l'« information prospective » (« information prospective ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, sont de l'information prospective et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui traite de prédictions, d'attentes, de croyances, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de performances futurs (souvent, mais pas toujours, en utilisant des expressions telles que « s'attend à », ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « prévu », « prévisions », « estime », « croit » ou « a l'intention » ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient », « serait », « pourrait » ou « sera » considéré comme se produire ou être atteint) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être de l'information prospective. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse comprend des énoncés concernant le développement du dépôt Miller de la Société et son financement, la conclusion de la coentreprise avec Irondequoit Offering, la production future à partir du dépôt Miller de la Société, les accords de vente et d'autres questions s'y rapportant. En divulguant l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse, la Société a formulé certaines hypothèses. Bien que la Société soit d'avis que les attentes reflétées dans ces renseignements prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes à l'égard de toute information prospective s'avéreront exactes. Les risques connus et inconnus, les incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : la conformité à de nombreux règlements gouvernementaux ; les capacités financières ; la capacité de mettre en valeur le gisement Miller ; les lois et règlements nationaux et étrangers ayant une incidence négative sur les activités et les résultats d'exploitation de la Société ; l'impact de la COVID-19 ; et les incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales générales. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse. Sauf si la loi l'exige, la Société décline toute intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements dans les hypothèses, de changements dans les facteurs affectant ces informations prospectives ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

