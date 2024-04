Probe Gold complète l'acquisition des propriétés Beaufor et McKenzie Break à Val-d'Or, Québec





Faits saillants:



La propriété Beaufor qui est à l'intérieur des limites de la propriété Novador de la Société, abrite une ressource aurifère à haute teneur, dans la catégorie mesurée et indiquée de 219 200 onces d'or à 5,3 g/t et dans la catégorie présumée de 122 500 onces d'or à 4,7 g/t.

Probe possède maintenant la totalité du corridor aurifère Courvan, qui comprend les gisements de Courvan, Senore et Beaufor. Le corridor aurifère présente un important potentiel d'exploration, qui sera l'objet de travaux en 2024 et 2025.

La propriété McKenzie Break est à proximité du projet Novador et abrite une ressource aurifère dans la catégorie indiquée de 146 000 onces d'or à 3,2 g/t et dans la catégorie présumée de 250 600 onces d'or à 3,1 g/t. La propriété présente également un potentiel d'exploration des plus intéressant et des travaux sont en cours de planification.

Les coûts d'acquisition de 11,50 $/oz sont comparables aux coûts de découverte par la Société à Novador d'environ 10 $/oz et sont donc très intéressants pour cette acquisition.

TORONTO, 03 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROBE GOLD INC. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la clôture de la transaction d'achat et de vente précédemment annoncée (la « Transaction ») avec Monarch Mining Corporation (« Monarch ») (voir le communiqué de presse « Probe Gold annonce l'acquisition des propriétés Beaufor et Mckenzie Break à Val-d'Or, au Québec »). Aux termes de l'entente, Probe a acquis une participation de 100 % dans les propriétés McKenzie Break et Beaufor (collectivement, la « Propriété »). L'acquisition de la Propriété augmente l'ensemble des terrains adjacents et immédiatement au nord du projet Novador de la Société (voir figure 1) qui couvrent maintenant une superficie de plus de 685 kilomètres carrés.





Figure 1 ? Propriétés de Probe Gold à Val-d'Or avec l'acquisition de McKenzie Break et de Beaufor





Détails de la transaction

En vertu de l'entente, la Société a acquis une participation de 100 % dans les propriétés McKenzie Break et Beaufor, pour une contrepartie totale de 8,5 millions de dollars, émises à Monarch comme suit : (i) Probe a émis 3 580 902 actions ordinaires (les « actions de contrepartie ») pour une valeur totale de 5,4 millions de dollars basée sur le prix moyen pondéré en fonction du volume sur 10 jours des actions ordinaires de Probe à la Bourse de Toronto se terminant le 1 avril 2024, les actions étant émises à un prix de 1,508 $ par action de contrepartie ; et ii) un paiement en espèces de 3,1 millions de dollars. Les actions de contrepartie ont une période de retenue de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture de l'acquisition.

À propos de la propriété Beaufor

La propriété Beaufor est contigu au projet Novador de la Société et comprend 23 claims couvrant 6,9 kilomètres carrés. La propriété abrite une ressource dans la catégorie mesurée et indiquée de 219 200 onces d'or à 5,3 g/t et dans la catégotrie présumée de 122 500 onces d'or à 4,7 g/t (source : Monarch NI 43-101 Technical Report Beaufor Gold ? juillet 2021). La propriété est facilement accessible par la route 117 et un chemin de gravier. Elle est située à environ 25 km à l'est de Val-d'Or. La propriété Beaufor dispose de droits et d'infrastructures de surface, y compris des développements souterrains descendant jusqu'à 900 mètres sous la surface.

À propos de la propriété McKenzie Break

Le gisement aurifère à haute teneur sur la propriété est situé à seulement 20 kilomètres au nord du projet Novador. La propriété abrite une ressource aurifère dans la catégorie indiquée de 146 000 onces d'or à une teneur moyenne de 3,2 g/t et dans la catégorie présumée de 250 600 onces d'or à une teneur moyenne de 3,1 g/t (source : Monarch NI 43-101 Technical Report McKenzie Break ? octobre 2021). S'étendant sur 78,5 kilomètres carrés avec 183 claims miniers, la propriété dispose d'infrastructures de surface et souterraines, y compris une rampe descendant à 80 mètres sous la surface. De plus, la propriété demeure accessible toute l'année par la route 397 et une route de gravier.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M, Marco Gagnon, géo, vice-président exécutif, qui est une « personne qualifiée » tel que défini par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés aurifères très prometteuses. La Société est bien financée et s'affaire à explorer et à développer des projets aurifères de haute qualité, notamment son actif phare qui renferme plusieurs millions d'onces d'or, le projet aurifère Novador au Québec, détenu à 100 % par la Société. Probe contrôle un vaste portefeuille de propriétés d'exploration totalisant environ 1?685 kilomètres carrés au sein des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. L'EEP récemment publiée par la Société pour Novador présente un plan minier robuste avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d'or pour une durée d'exploitation prévue de 12,6 ans.

Au nom de Probe Gold Inc.,



David Palmer, Ph. D.

Président et chef de la direction



Pour plus d'information :

Veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.probegold.com ou contacter :

Seema Sindwani

Vice-présidente aux relations avec les investisseurs

[email protected]

+1 416 777-9467

Énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés décrivant les futurs plans ou objectifs de la Société, et comprennent des mots à l'effet que la Société ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou qu'un résultat spécifié se réalise. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'emploi de termes comme « est d'avis », « anticipe », « s'attend à », « estime », « pourrait », « devrait », « sera » ou « planifie ». Puisque les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et font référence à des événements et des conditions futures, ils comportent de par leur nature des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les informations présentement à la disposition de la Société, la Société n'offre aucune garantie à l'effet que les résultats réels seront conformes aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs qui sous-tendent les renseignements prospectifs pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les futurs plans et objectifs de la Société, ses déclarations, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les plans d'exploration et de développement minier, la date prévue du début des opérations et l'estimation des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent, sans s'y limiter, l'incapacité d'identifier des ressources minérales, l'incapacité de convertir les ressources minérales estimées en réserves, l'incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommanderait une décision d'aller en production, la nature préliminaire des résultats d'essais métallurgiques, les délais d'obtention ou l'incapacité d'obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres à l'égard des projets, les risques politiques, l'incapacité de s'acquitter de l'obligation d'accommoder les Premières Nations et autres peuples autochtones, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l'avenir, les fluctuations des marchés des capitaux propres, l'inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, des variations importantes des dépenses en immobilisations et des coûts d'exploitation par rapport aux estimations, et les autres risques inhérents à l'industrie de l'exploration et du développement minier, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment aux renseignements prospectifs, qui s'appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que les événements se dérouleront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si requis par la loi.

