Mega Metal présente ses produits les plus innovants au salon Wire Fair

MEGA METAL RENFORCE LE MARCHÉ EUROPÉEN AVEC WIRE FAIR

ISTANBUL, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- Mega Metal, l'un des principaux acteurs de l'industrie mondiale des fils de cuivre à valeur ajoutée, participe au salon Wire Fair, l'un des événements les plus importants de l'industrie mondiale des fils et des câbles. Dominant plus de 70 % du marché en tant que plus grand et plus puissant fabricant européen de fils de cuivre fins et super fins, Mega Metal vise à maintenir sa forte position sur le marché grâce aux foires où il présente ses produits innovants.

Mega Metal, l'un des principaux acteurs du marché européen et turc de l'industrie du fil de cuivre, participera au salon Wire Fair qui se tiendra du 15 au 19 avril à Düsseldorf, en Allemagne. Les innovations répondant à un large éventail de besoins de l'industrie et du commerce seront présentées lors de cette foire, qui est l'un des événements les plus importants de l'industrie du fil et du câble au niveau mondial. Des conférences, des forums, des journées à haut potentiel avec des éco-métaux seront également organisés lors de la foire. Tous les acteurs de la chaîne de traitement, des matières premières aux machines les plus récentes pour la production et le traitement des fils, des nouveaux produits aux innovations issues de la recherche, y participeront.

« Nous sommes la marque de premier plan en matière de fils conducteurs superfins en Europe »

Mega Metal, qui répond à la demande en fils de cuivre de la Turquie et de l'Europe grâce à ses produits innovants, sera présent dans le hall 10, stand A70. Le président du conseil d'administration de Mega Metal, Cüneyt Ali Turgut, a évalué le salon et a déclaré que la production de fils conducteurs en cuivre à haute valeur ajoutée est la priorité de Mega Metal, et a souligné que les marchés à la pointe de la technologie dans ce segment sont l'Europe et l'Amérique. Turgut a déclaré que Mega Metal est la marque de première ligne lorsqu'il s'agit de fil conducteur superficiel, en particulier sur le marché européen, et a ajouté que « Mega Metal domine plus de 70 % du marché en tant que plus grand et plus puissant producteur de fil de cuivre fin et superficiel d'Europe. Nous visons à maintenir notre forte position sur le marché européen et les foires auxquelles nous participons servent cet objectif. Nous continuerons à participer à des foires internationales qui nous permettront de nouer de nouvelles relations d'affaires, de créer des réseaux, de promouvoir nos produits sur la scène internationale et de nous tenir informés des nouveaux développements dans notre secteur. »

« Le développement durable fait partie de nos priorités »

Cüneyt Ali Turgut a déclaré que les investissements en 2024 étaient axés sur la durabilité et a ajouté : « Nous avons installé une centrale solaire sur le toit de notre usine à Kayseri. Nous avons une capacité de production d'électricité de 6 MW. Nous avons également commencé à travailler à l'installation de deux centrales solaires d'une capacité totale de 57 MW à Kütahya, Bilecik et Tunceli. Lorsque toutes nos centrales seront déployées au cours du premier trimestre 2025, nous prévoyons de couvrir 85 % de la consommation d'électricité de notre entreprise à partir d'énergies renouvelables.

À propos de Mega Metal

Mega Metal a démarré ses activités de production à Kayseri en 2005 et emploie actuellement plus de 700 personnes sur une surface de 75 000 m² en plein air et de 45 000 m² en intérieur. Mega Metal, qui produit des fils de cuivre électrolytiques super fins sans oxygène avec une technologie et une qualité élevées, domine 75 % du marché européen. Les fils produits par Mega Metal sont utilisés dans un large éventail de domaines, des centrales d'énergie renouvelable à l'industrie automobile, des vaisseaux spatiaux aux appareils médicaux de haute technologie et aux robots. L'entreprise exporte vers plus de 30 pays dans le monde, en particulier vers les pays de l'Union européenne.

