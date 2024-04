La mise à jour de SDK Regula Face bloque 99 % des attaques par présentation au moyen d'appareils électroniques





Lorsqu'il s'agit de vérifier l'identité à distance, c'est généralement par des vérifications de présence que les organismes tentent de s'assurer qu'ils ont bien affaire à une personne réelle. Les fraudeurs en sont parfaitement conscients et cherchent donc à contourner la vérification en utilisant diverses tactiques, principalement des attaques par présentation ou par injection. Le premier type de fraude consiste à tenter de piéger le système en présentant de fausses caractéristiques biométriques, telles que des photos, des vidéos, des masques, etc. Les attaques par injection consistent à insérer des données biométriques modifiées directement dans le processus de vérification d'identité (PVI).

Pour aider les organismes à sécuriser les processus de vérification d'identité à distance, Regula offre de puissantes technologies capables de détecter les fraudes biométriques les plus sophistiquées, notamment les attaques par présentation et par injection. Cette dernière mise à jour constitue une avancée de la capacité de Regula à détecter certains types d'attaques de spoofing.

Sécurité renforcée. Désormais, Regula Face SDK, une solution complète de vérification biométrique, a atteint un taux de 99 % dans la détection et le blocage des attaques par présentation effectuées à partir d'appareils électroniques. Sa technologie anti-spoofing garantit que le visage détecté lors du processus de vérification est bien celui d'une personne réelle et activement présente.

Une expérience utilisateur simplifiée. En outre, la nouvelle version du SDK Regula Face offre un nouveau niveau de convivialité à la vérification biométrique, grâce à l'introduction de la technologie Passive Liveness. À l'aide de réseaux neuronaux formés sur un ensemble de données diverses, cette technologie vérifie la véritable présence d'un individu sans aucune participation active de la part des utilisateurs (contrairement à Active Liveness) : la solution exige simplement de se prendre en selfie.

Pour obtenir les données nécessaires à la vérification, c'est-à-dire une photo de visage de haute qualité, Regula Face SDK utilise un module de capture d'image avancé qui évalue la qualité de la photo en temps réel, réduisant ainsi la nécessité d'une nouvelle prise de vue. Suivie d'une vérification instantanée de spoofing, cette approche rationalise considérablement le processus de vérification dans son ensemble, le rendant plus rapide et plus convivial tout en maintenant des normes de sécurité élevées.

« L'intégration à distance fait partie de notre nouvelle réalité. Plus risquée pour les organismes et certainement préférable pour les utilisateurs, il s'agit de trouver l'équilibre parfait entre la sécurité et la commodité. La fonction Passive Liveness est une solution délicate qui répond à cette équation. Il s'agit d'une seule étape très accessible pour l'utilisateur, qui améliore l'expérience utilisateur et augmente les taux de conversion. Mais ce n'est pas tout : l'authentification passive garantit toujours un haut niveau de confiance dans le processus d'identification, car elle prouve de manière efficace la présence et la réalité d'un individu. De plus, pour les organismes qui ont besoin d'une sécurité ultime au cours de l'intégration ou de la vérification de l'utilisateur, il existe toujours la possibilité de choisir Active Liveness, une technologie impliquant davantage l'utilisateur et plus robuste permettant de prouver la présence », déclare Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer de Regula.

Pour une plus grande commodité et une interaction plus rapide, la dernière version de SDK Regula Face prend également en charge la comparaison de visages sur les appareils mobiles, sans transmettre de données à un serveur. Désormais, même si un smartphone est hors ligne, il est toujours possible de comparer la photo d'un document avec un selfie lorsque la vérification de l'identité n'est pas effectuée à distance, mais sur place par un employé, par exemple dans une banque lorsqu'un client souhaite ouvrir un compte ou accéder à d'autres services financiers.

Pour en savoir plus sur les capacités de la nouvelle version de Regula Face SDK, veuillez consulter le site Web officiel.

À propos de Regula

Regula est un développeur mondial de dispositifs médico-légaux et de solutions de vérification d'identité. Dotés de plus de 30 ans d'expérience dans la recherche médico-légale et possédant la plus grande bibliothèque de modèles de documents au monde, nous créons des technologies révolutionnaires dans le domaine de la vérification de documents et de la biométrie. Nos solutions matérielles et logicielles permettent à plus de 1 000 organismes et 80 services de contrôle des frontières dans le monde de fournir un service client de premier ordre sans compromettre la sûreté, la sécurité ou la rapidité. Regula a été nommé à plusieurs reprises fournisseur représentatif dans le Gartner® Market Guide for Identity Verification.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.regulaforensics.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

3 avril 2024 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :