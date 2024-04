Blue Yonder annonce un accord visant à acquérir One Network Enterprises pour environ 839 millions de dollars afin de créer un écosystème de chaîne d'approvisionnement multientreprises





Blue Yonder, un leader de la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement, continue sur sa lancée de révolutionner la chaîne d'approvisionnement et annonce aujourd'hui la signature d'un accord visant l'acquisition de One Network Enterprises (One Network) pour environ 839 millions de dollars, sous réserve d'ajustements. Fournisseur du Digital Supply Chain Networktm, One Network est réputé pour ses services autonomes et résilients. Il occupe une place de choix parmiles principaux fournisseurs mondiaux de tours de contrôle intelligentes. Une fois l'opération finalisée, Blue Yonder sera bien positionné pour répondre aux besoins des clients en matière de planification, d'exécution, d'activités commerciales et de réseaux.

« Les chaînes d'approvisionnement sont devenues plus complexes et, à mesure que de plus en plus d'entreprises réduisent les risques en diversifiant l'approvisionnement en produits à l'échelle mondiale, il existe une demande accrue de partage d'informations et de ressources sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Cette tendance, ainsi que l'intensification des perturbations et des risques géopolitiques, ont poussé les entreprises à construire des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et robustes », déclare Duncan Angove, CEO, Blue Yonder. « En association avec les capacités de One Network, Blue Yonder s'imposera comme un chef de file des solutions de chaîne d'approvisionnement capable d'offrir un écosystème unifié et de bout en bout, suffisamment résilient pour relever les défis d'aujourd'hui, et parfaitement intégré aux technologies de demain. »

La combinaison du Digital Supply Chain Networktm de One Network et des capacités de la chaîne d'approvisionnement de Blue Yonder crée un écosystème qui :

offre une optimisation, une orchestration et une collaboration multientreprises en temps réel, aussi bien interne qu'externe à l'entreprise, couvrant les clients, les transporteurs, les fournisseurs et les fournisseurs des fournisseurs.

permet aux clients de passer instantanément de la phase de planification des commandes à la phase d'exécution, éliminant ainsi le délai qui se produit normalement entre la saisie de la commande et le début de l'exécution physique. Les clients tirent également parti d'un ensemble de données plus complet et exploitables dans l'écosystème multientreprises en configurant des alertes, en bénéficiant de l'automatisation et s'appuyant sur l'intelligence artificielle (IA) générative.

offre une visibilité en temps réel sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, en permettant aux clients d'agir immédiatement via une collaboration en amont et en aval.

unifie les silos de données disparates, en offrant une vue globale au niveau exécutif dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, ce qui permet d'optimiser et d'exécuter automatiquement grâce à une technologie prescriptive de prise de décision en temps réel.

En outre, les transporteurs et les fournisseurs seront en mesure de tirer parti d'une gamme de services conçus spécifiquement pour leurs besoins, notamment : gestion avancée de la planification des expéditions, suivi télématique et informations prédictives, visibilité en temps réel des tendances de livraison ponctuelle (par site, voie, transporteur, centre de distribution) et la capacité de gestion par exception.

« Les chaînes d'approvisionnement continuent d'être fragmentées et submergées par des perturbations. Ce qu'il faut, c'est une plateforme unifiée qui permette l'orchestration, la planification et la collaboration à plusieurs niveaux, qui accélère les processus avec la prise de décision et l'exécution autonomes et semi-autonomes entre partenaires commerciaux. Il s'agit de la prochaine étape pour créer une chaîne d'approvisionnement résiliente et collaborative », déclare Greg Brady, président du conseil et fondateur, One Network. « Blue Yonder offre le portefeuille le plus complet du secteur, allant de la planification à l'exécution. Forts de notre réseau et de notre plateforme multientreprises et multiniveaux, nous sommes en passe de former l'ossature nécessaire à cette chaîne d'approvisionnement du futur. »

En puisant dans la plateforme révolutionnaire et le réseau multipartite de One Network, exploités par plus de 150 000 partenaires commerciaux, les clients de Blue Yonder bénéficieront d'un écosystème qui :

accélère la prise de décision de bout en bout, avec une visibilité accrue sur les matériaux, les ressources, les cargaisons, les itinéraires et la capacité.

offre des informations et des prévisions en temps réel, permettant d'agir sur l'ensemble de l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement, ce qui réduit les perturbations et permet une chaîne d'approvisionnement plus résiliente.

partage les données de manière transparente sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement à plusieurs niveaux, y compris les fournisseurs et les transporteurs, ce qui permet de rationaliser les informations sur les perturbations potentielles et la capacité d'atténuer les risques.

améliore les processus de collaboration des fournisseurs et des transporteurs, depuis la création des commandes jusqu'à la planification et à l'exécution, en faisant passer les délais de quelques jours à quelques minutes, en éliminant les inexactitudes, en réduisant le temps et en diminuant les coûts.

permet la gestion autonome de la chaîne d'approvisionnement grâce à Smart Prescriptionstm, des flux adaptatifs et des visualisations interactives, optimisés par une technologie d'IA propriétaire.

La finalisation de la transaction est subordonnée à la satisfaction des conditions usuelles pour ce type de transactions, y compris les approbations réglementaires nécessaires, et devrait se produire au deuxième ou troisième trimestre 2024. Cet accord témoigne de la dynamique de Blue Yonder dans l'écosystème de gestion de la chaîne d'approvisionnement et, une fois clôturé, marquera environ un milliard de dollars d'investissements en fusacs, avec trois acquisitions depuis le quatrième trimestre 2023. Cette annonce fait suite à l'acquisition par Blue Yonder de flexis, offrant des capacités de planification d'usine, de séquençage et de slotting, et de Doddle, offrant des solutions de gestion des retours et de logistique inverse.

À propos de One Network Enterprises

One Network Enterprises (ONE) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de tours de contrôle intelligentes et du Digital Supply Chain Networktm. Ses solutions donnent aux responsables de la chaîne d'approvisionnement et aux dirigeants une visibilité et un contrôle de bout en bout avec un modèle de données et une vérité, de la matière première à la livraison du dernier kilomètre. Optimisée par NEO, l'apprentissage automatique et la technologie d'agents intelligents de One Network, la société permet une planification et une exécution transparentes pour l'approvisionnement entrant, l'exécution des commandes sortantes et la logistique, en mettant en adéquation la demande avec l'offre disponible en temps réel. Gardez une longueur d'avance en fournissant un niveau inégalé de service et de qualité des produits, au coût le plus bas possible. Rendez-vous sur : www.onenetwork.com

À propos de Blue Yonder

Blue Yonder est un chef de file mondial de la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement. Les détaillants, fabricants et prestataires logistiques du monde entier s'appuient sur Blue Yonder pour optimiser leurs chaînes d'approvisionnement, de la planification à l'exécution, à la livraison et aux retours. Les solutions de chaîne d'approvisionnement interopérables et intégrées à l'IA de Blue Yonder sont connectées de bout en bout via une plateforme unifiée et un nuage de données, permettant aux entreprises de collaborer en temps réel entre les fonctions, ce qui favorise une prise de décision plus agile, une meilleure satisfaction des clients, une croissance rentable et des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et plus durables. Blue Yonder ? Fulfill your Potentialtm blueyonder.com

