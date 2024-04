La société pharmaceutique lettonne Grindeks ouvre de nouvelles filiales dans le monde entier





RIGA, Lettonie, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- Grindeks, le leader pharmaceutique des pays baltes, développe de nouveaux produits et renforce sa position non seulement sur les marchés européens, mais aussi mondiaux. Avec une détermination et des approches innovantes, Grindeks continue d'améliorer la compétitivité du groupe en offrant de nouvelles solutions et en atteignant des objectifs ambitieux qui se traduisent par des réalisations tangibles.

Pour élargir ses marchés d'exportation, Grindeks a établi 28 filiales en Europe et dans d'autres pays du monde, dont le Canada et les États-Unis. Dès 2022, Grindeks a commencé à diversifier ses marchés d'exportation en ouvrant 28 filiales dans divers pays, en commençant progressivement ses activités. L'année dernière, des entreprises établies en Pologne, aux Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, en Finlande, en Slovaquie, en République tchèque, en Norvège, en Suède, au Danemark, en Slovénie, en Croatie et en Autriche ont démarré leurs activités. Cette année, les filiales ont déjà commencé leurs activités en Grèce, au Canada, aux États-Unis, en Irlande et en France, tandis que des entreprises en Hongrie et en Italie commenceront bientôt leurs activités. L'année prochaine, les opérations devraient commencer en Autriche, en Suisse, et l'établissement de filiales est prévu au Japon et en Corée.

Le président du conseil d'administration de Grindeks, Dr Chem. Juris Hme??ickis a déclaré : « L'ouverture de nouvelles filiales reflète précisément notre stratégie. Nous nous engageons à offrir des solutions pharmaceutiques innovantes dans le monde entier. En élargissant notre présence, nous ouvrons non seulement de nouvelles représentations, mais nous améliorons également la santé publique mondiale. Nous sommes fiers de nos progrès rapides en matière de développement de produits et d'innovation. Nous pensons que l'avenir de l'industrie de la santé est étroitement lié à notre capacité à créer et à offrir de nouvelles solutions pharmaceutiques efficaces. Dans cette optique, nous continuons de développer des produits pour améliorer la qualité de vie des gens. »

Développement de médicaments modernes ? 30 nouveaux produits, plus de 100 formulations pharmaceutiques en cours de développement

Pour répondre à la demande croissante de médicaments Grindeks dans le monde entier, la société travaille activement au développement de nouveaux produits. Au cours des trois dernières années, 30 nouveaux produits ont été soumis à l'homologation. Actuellement, plus de 100 formulations pharmaceutiques sont en cours de développement pour augmenter l'accès des patients à des médicaments de qualité et efficaces dans des groupes thérapeutiques importants tels que le système nerveux central, le système cardiovasculaire, le diabète, la dermatologie et le traitement des maladies oncologiques.

Kirovs Lipmans, président du conseil d'administration de Grindeks : « Le succès de Grindeks repose sur la coopération internationale, la croissance continue et les exportations de produits dans le monde entier. Pour maintenir le rythme de notre croissance, des investissements soigneusement réfléchis et le développement de projets tournés vers l'avenir sont nécessaires. Je suis fier de notre développement et de notre capacité à fournir aux patients du monde entier des médicaments efficaces et de haute qualité. »

À propos du groupe Grindeks

Grindeks est un groupe pharmaceutique international qui propose un cycle de vie complet des produits ? recherche, développement, pharmacovigilance, fabrication et vente de produits originaux, de médicaments génériques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs. En 2024, le groupe exporte ses produits dans plus de 100 pays à travers le monde. Les principaux groupes et orientations thérapeutiques de Grindeks sont la cardiologie, le système nerveux central, l'oncologie, le diabète, la dermatologie et les ingrédients pharmaceutiques actifs. La filiale Kalceks est spécialisée dans les médicaments pour le segment hospitalier et ophtalmologique. Tous les produits sont fabriqués selon des normes mondiales élevées de sécurité et de qualité. Le groupe Grindeks emploie plus de 1380 professionnels de l'industrie.

