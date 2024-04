Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Québec





QUÉBEC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable, Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de Roseline Roussel, directrice générale du Pignon Bleu.

Date : Le mercredi 3 avril 2024



Heure : 15 h 00 HNE



Lieu : Le Pignon Bleu, Hall d'entrée

728, rue XI'AN

Québec (Québec) G1K 3M3

