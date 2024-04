Programmation cyclable 2024 - La Ville annonce une trentaine de projets pour consolider et sécuriser le réseau cyclable montréalais





MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer la programmation de ses projets cyclables 2024, alors que 29 projets permettront de développer et de mettre à niveau 33,2 kilomètres du réseau cyclable montréalais. Avec cette programmation, qui touche 13 arrondissements et 3 villes liées, la Ville poursuit ses efforts soutenus pour étendre son réseau cyclable à tous les arrondissements et améliorer la connectivité partout dans la métropole. Les projets cyclables 2024 permettront de continuer de sécuriser les déplacements des cyclistes et de tous les usagers de la route, été comme hiver.

Parmi les projets phares inclus dans la programmation cyclable 2024, notons :

Le REV boulevard Henri-Bourassa (Corridor de mobilité durable) ;

Le REV Viger/ Saint-Antoine / Saint-Jacques (2 sections) ;

/ (2 sections) ; Le REV Jean-Talon (première phase) ;

Rue Maurice-Duplessis (première phase) ;

Rue Terrebonne.

Les nouvelles voies cyclables qui seront aménagées cette année amélioreront la sécurité et l'expérience de la population qui vit ou se déplace dans la métropole, incluant celles des familles et particulièrement des personnes plus vulnérables. Au total, plus de 30 M$ seront investis en 2024 pour la concrétisation de ces projets, qui permettront de consolider et de sécuriser le réseau cyclable montréalais.

Rappelons que dans le cadre de sa Vision vélo 2023-2027, la Ville a prévu l'ajout de plus de 200 km de nouvelles voies cyclables, dont 60 km dans le cadre de la 2e phase du REV. Cette planification comprend des projets cyclables d'envergure prévus dès 2025, dont :

La phase 2 du REV Henri-Bourassa ;

La phase 1 de l'axe Hochelaga ;

La phase 1 de l'axe Saint-Urbain ;

; Le prolongement de la piste Côte- Sainte-Catherine , incluant la sécurisation de l'intersection des avenues du Parc et du Mont-Royal ;

, incluant la sécurisation de l'intersection des avenues du Parc et du ; La consolidation de la première phase du REV Jean-Talon/Bélanger.

La Ville de Montréal invite les usagers à consulter la carte dynamique de son réseau cyclable, mise en ligne sur montreal.ca, pour mieux planifier leurs déplacements.

Rappelons que l'objectif de Vision Zéro, à laquelle la Ville de Montréal adhère depuis 2016, est d'atteindre un bilan de zéro décès et blessé grave sur son réseau d'ici 2040.



Pour connaître l'ensemble des projets faisant partie de la programmation cyclable 2024, cliquez ici.

« En développant son réseau cyclable, Montréal opère un repartage de la rue essentiel pour le confort et la sécurité de tous les usagers et de toutes les usagères. La Ville participe donc à la poursuite des objectifs de l'approche Vision Zéro, qui vise à éliminer les collisions graves ou mortelles sur le territoire de la métropole d'ici 2040. Le développement du réseau cyclable vise également l'interconnectivé et l'équité territoriale. Nous sommes fiers du chemin parcouru jusqu'à présent et nous sommes fermement engagés à poursuivre le travail », a déclaré Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Plus la Ville étend son réseau cyclable, plus le vélo gagne en popularité. Nous ne nous contentons pas de répondre à la demande observée par les compteurs qui cumulent les données d'achalandage sur le réseau, nous encourageons aussi la mobilité active là où le vélo est moins utilisé, puisque, bien souvent, c'est faute de pistes sécuritaires! Les nouveaux aménagements prévus à la programmation bénéficieront non seulement aux gens qui se déplacent à vélo, mais également à tous les usagers de la route qui profiteront d'un partage de l'espace plus équitable et sécuritaire », a expliqué Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

La Ville souligne qu'il est important que les citoyennes et les citoyens puissent s'exprimer sur les aménagements des projets vélos. Pour ce faire, des rencontres ont lieu avec les personnes concernées par les projets et l'aménagement afin de s'assurer que ces initiatives soient bien intégrées à leurs milieux. La population est invitée à consulter le montreal.ca pour connaître l'horaire de ces rencontres.

