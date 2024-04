Investissements routiers et aéroportuaires 2024-2026 - Le gouvernement du Québec en action pour les régions : plus de 152 M$ afin de rendre les déplacements plus sécuritaires dans le Nord-du-Québec





CHIBOUGAMAU, QC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, et le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annoncent un investissement de 152 546 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers et aéroportuaires de la région du Nord-du-Québec et au Nunavik.

Les sommes octroyées permettent le déploiement de projets significatifs, tels que :

l'asphaltage de la route 113, dans divers secteurs;

l'asphaltage de la route 167, dans divers secteurs;

l'installation de caméras de vidéosurveillance à l'aéroport de Matagami .

Citations

« Notre objectif est clair : offrir aux Québécois des routes plus sécuritaires et plus confortables. La mise en oeuvre des projets annoncés aujourd'hui confirme notre engagement de moderniser nos réseaux de transport. Pour y parvenir, nous consacrons près de 7,7 G$ afin de maintenir nos actifs en bon état et d'améliorer nos infrastructures, dans toutes les régions. Investir dans nos routes, c'est créer des emplois de qualité et contribuer à la vitalité économique du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cet important investissement constitue une excellente nouvelle pour notre région. Grâce à ces sommes, plusieurs chantiers prendront forme et auront des retombées concrètes pour les municipalités. Ce sont tous les Nord-Québécois qui bénéficieront de déplacements plus efficaces et plus sécuritaires. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Notre gouvernement reconnaît le caractère particulier de la région du Nord-du-Québec. C'est pourquoi nous investissons dans les routes et les aéroports du comté d'Ungava. En plus d'offrir de meilleurs services aux citoyens de la région, nous nous assurons de participer au développement économique de la région. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

Faits saillants

Les sommes investies dans la région du Nord-du-Québec se répartissent comme suit :

28 871 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



27 885 000 $ pour améliorer l'état des structures;



3 705 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire;



92 085 000 $ pour concrétiser des projets aéroportuaires, majoritairement au Nunavik.

En 2023, plusieurs projets ont été terminés, dont :

la réfection du pont situé sur la route 113, au-dessus de la rivière Waswanipi , à Waswanipi ;

la reconstruction du pont situé sur le chemin de Copper Rand, au-dessus du lac aux Dorés, à Chibougamau ;

le remplacement des réservoirs de carburant d'aviation à l'aéroport de Matagami .

