DIAGNOS souhaite la bienvenue au Dr Philippe Couillard au sein de son conseil d'administration

BROSSARD, Québec, 02 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un pionnier de la détection précoce des problèmes de santé critiques grâce à sa plateforme FLAIRE basée sur l'intelligence artificielle (IA), est heureux d'annoncer la nomination de Dr Philippe Couillard au conseil d'administration de la Société (le « conseil »).



Conseiller d'affaires chevronné, neurochirurgien et ancien professeur d'université, Dr Couillard fut premier ministre de la province de Québec de 2014 à 2018. Entre 2003 et 2008, il a été ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Aujourd'hui, Dr Couillard agit à titre de conseiller stratégique auprès d'organisations canadiennes et internationales.

« Nous sommes heureux que Philippe ait accepté de se joindre au conseil. Nous croyons fortement que son expérience professionnelle unique et impressionnante combinée à sa formation en tant que médecin va contribuer directement au développement stratégique et à la gouvernance de notre entreprise », a déclaré André Larente, président de DIAGNOS.

Dr Couillard a déclaré : « À mon avis, DIAGNOS est un très bon exemple de la façon dont les organisations en soins de santé peuvent bénéficier positivement des technologies de l'IA. J'ai hâte de contribuer au succès de DIAGNOS et de travailler avec mes collègues administrateurs et la direction. »

Le mandat d'administrateur de Dr Couillard a pris effet le 1er avril 2024.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société? canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de sante? graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à? analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles à www.diagnos.com et www.sedar.com.

