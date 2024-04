Invitation aux médias - Dévoilement des projets gagnants concernant le concours de la phase IV de la promenade Samuel-De Champlain

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, invite les représentantes et représentants des médias au dévoilement des résultats du concours d'idéation multidisciplinaire...

Le ministre du Travail et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet et le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault,...